Falso debate de ley

El proceso de preselección de magistrados para los órganos judiciales, no solo está marcado por autoengaños,frivolidades y declaraciones sin sentido, sino que es un serio embate contra los mandantes y la democracia boliviana.

Bastará recordar el fracaso de la Comisión nacional para reformar la justicia y el desafío de la independencia judicial, y que nada armoniza con aquella frase vertida por el titular de dicha cartera cuando enfatizó: “El eje que tiene que marcar la justicia es que una persona vaya a los tribunales del país con un caso y salir con la victoria que le dé el derecho y no su billetera, no el factor político, no el factor mediático” (09-11-2020).