Falta de transparencia agudiza escasez del dólar

Es necesario que el Banco Central de Bolivia (BCB) tome medidas urgentes para abordar el problema de la escasez de divisas. Si bien la disminución del flujo de exportaciones ha contribuido a la situación, es necesario evaluar otras causas potenciales y explorar soluciones a largo plazo. Asimismo, devolver los $us 2.800 millones de los fondos de garantía de manera que las financieras cuenten con recursos frescos para enfrentar la demanda.

También es importante considerar la flexibilización de las restricciones actuales. Una liberación real de las exportaciones permitirá un mayor ingreso de recursos necesarios para evitar un proceso inflacionario, porque el acuerdo realizado en febrero entre Gobierno y empresarios solo redujo de dos a un trámite, pero no se suspendieron los certificados de abastecimiento y se mantienen los cupos para la venta externa de productos no tradicionales. Además, en la víspera los bancos revelaron que su única fuente de dólares son los exportadores y ya no pueden solicitarlos al BCB.