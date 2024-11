Faltan dólares, no combustible

Escribo esta columna en mi vehículo a las 23:45 de un día de semana, casi una hora después de entrar a la fila y esperando al menos otra hora más a que llegue la cisterna. No soy el único, somos miles los que vivimos este calvario.

Bolivia necesitó en promedio USD10 mil millones por año para cubrir sus importaciones. Se ha hablado de reemplazar el dólar con monedas alternativas, como el yuan, el sol peruano o las criptomonedas, pero no hay escapatoria: el dólar sigue siendo esencial. Es nuestra llave para pagar deudas, sostener el comercio exterior e incluso para ahorrar.

Estos sectores no son soluciones mágicas, pero representan una salida viable si se priorizan políticas efectivas y se eliminan las trabas excesivas que asfixian al sector productivo.

La inversión extranjera es otra pieza clave, especialmente en sectores estratégicos como el litio, la minería y los hidrocarburos. Si realmente queremos atraer capitales que impulsen el crecimiento, debemos ofrecer estabilidad y reglas claras y factibles. La política debe ser una herramienta para generar confianza, no para intimidar a los inversionistas.

Mientras las soluciones estructurales dan sus frutos, es urgente adoptar medidas inmediatas. En lo fiscal, el país necesita ajustar de una vez el descontrol fiscal y reducir subsidios insostenibles, como el de los combustibles, que representa un costo cercano al 5% del PIB. En este contexto, el pragmatismo manda: no es viable seguir gastando miles de millones en egresos injustificados y sin focalizar.

Es hora de ver las cosas como son. La escasez de dólares no es solo un problema del gobierno o de los bancos: es un problema de todos, y si no lo enfrentamos ahora, las consecuencias serán para todos. El país necesita decisiones valientes y pragmáticas, que busquen soluciones reales y no caigan en discursos con aplauso momentáneo.