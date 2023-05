Faltó pericias a la foto sobre reunión del caso ABC y se obvió el desfile identificativo

Respecto al cambio de papeles denunciado y admitido por Juan Carlos Hidalgo, su defensa señaló que esta declaración no puede ser utilizada a favor ni en contra del exfuncionario y, al igual que la Fiscalía, invocó el principio de no autoincriminación.

Petersen señaló que la pericia determinó que no hubo cambio de documentos y que la documentación presentada era la correcta. Mientras que Marco Antonio Reyes, abogado de William Mamani, dijo que no se pudo demostrar que su defendido llamó a Hidalgo para hacer las supuestas correcciones ya que las llamadas se hicieron de un número desconocido.



“Hemos desvirtuado el ‘cambiazo’ y no estaba en la reunión él (William Mamani) no estaba en Sucre”, apuntó. Respecto al supuesto cambio de poder de la empresa Chec, dijo que se arrojó la responsabilidad al asesor jurídico que era el encargado de hacer la valoración de los documentos presentados para proceder con la adjudicación o no de la obra.