Familias calculan gastos y preparan el menú para compartir en Nochebuena

La familia de Licsy Durán no quiere dejar nada al azar y se organiza con tiempo, aunque aseguran que lo importante es compartir con los suyos. Tenían pensado viajar a provincia, como lo hacían todos los años, pero un problema de salud los obligó a cambiar de planes y ahora Licsy recibirá a todos en casa.

Liscy no estaba con muchos ánimos de celebrar la Navidad, pero sus hijos, que son pequeños, la hicieron cambiar de parecer. Hace poco también recibió la visita de sus sobrinos y no dudó en adelantar la entrega de regalos. “No tiene precio verlos felices. La vida tiene sus cosas grises, pero no queda más que reponerse y vivir con ellos la alegría de la Navidad y de compartir porque eso representa esta celebración”, afirma.