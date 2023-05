Obviamente, es fundamental difundir lo que se ha hecho para sancionar a esa persona cuando estaba viva y en lo posible resarcir los daños causados para comenzar un proceso de recuperación espiritual y sentar precedentes para que no se repitan hechos de similar naturaleza.

La Iglesia católica ha tomado nota de estas actuaciones criminales en contra de los seres más queridos por Cristo, quien pedía a sus discípulos: “Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como éstos es el reino de Dios. En verdad os digo: ‘El que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él’”; advirtiendo que “cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar”.