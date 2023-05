Fassil: Bancos pueden prestarse del BCB hasta el 100% de su encaje legal

Al respecto, el economista, Germán Molina, indicó que esta modificación en el reglamento del encaje legal para las entidades de intermediación financiera, es una muestra de que las obligaciones, especialmente las referidas a los depósitos, del ex Banco Fassil son muy grandes por lo que “el BCB con este tipo de créditos busca dar certidumbre y garantizar de que no habrá excusas para no cumplir con los exclientes de la entidad intervenida”.