Fassil compró Bs 250,3 millones de títulos y bonos soberanos y el Estado boliviano debe devolverle en dólares

El caso Fassil involucra también al Estado. De acuerdo a los estados financieros 2022 de Santa Cruz Financial Group, empresa propietaria del ya extinto banco, mediante Bonos Soberanos y títulos del Tesoro General de la Nación (TGN) compró Bs 250,3 millones de las acciones con dinero de los ahorristas. Un experto advirtió que la devolución debe ser en dólares porque en esa moneda se hizo la transacción.

La autoridad informó que el monto fue de $us 90 millones que, según él, se colocaron cuando el banco ya tenía problemas.

“Ahí habrá que evaluar, realmente, si las AFP hacían una evaluación rigurosa a la hora de invertir o había tal vez algún otro elemento. No quisiera pensar que sea, simplemente, un respaldo de tipo político”, afirmó la autoridad . Compra a terceros

Sin embargo, pese a que el Gobierno cuestionó que a Fassil se le aprobara una capitalización en el año 2020, hasta el momento no había mencionado los Bs 250,3 millones que compró la entidad a otros tenedores de bonos soberanos y títulos del TGN.

Según la memoria institucional de Santa Cruz Financial Group, mediante la compra de bonos soberano, Fassil compró Bs 195 millones. A esto se suman otros Bs 46,6 millones por títulos del TGN, y adicionalmente activos del Tesoro por Bs 8,5 millones.

No obstante, sostuvo que, a diferencia del título u otros bonos estatales, los Bonos Soberanos no pueden ser usados para estas operaciones porque no están registrados en el país.