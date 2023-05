Fassil pidió auxilio de $us 73,3 millones al BCB antes de su intervención

Róger Banegas, ex director del BCB , consideró que “se pudo salvar al Banco Fassil” y que el Banco central debió atener la solicitud de Fassil , “tal vez no en la magnitud demandada”, pero se le pudo dar “un soporte de emergencia”.

Fassil justificó su solicitud en el hecho de sus activos líquidos sufrieron un “decrecimiento significativo”. “En lo que va del año, registramos una caída de $us 317 millones debido a salidas inesperadas de efectivo que se realizaron no solo en nuestra entidad, sino en todo el sistema financiero nacional, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional”, indica la carta del banco.

“Si no se le otorga el crédito a un banco que necesita liquidez para seguir avanzando y para que no exista un problema en el sistema financiero, me preocupan las expectativas. Si otra entidad necesita apoyo, no queda claro si se le ayudará. Entonces, eso puede crear confusión en el público o reducir su confianza”, alertó.