Federalismo, la necesidad de juntas de dilatación para el país

Cuando caminamos por construcciones muy grandes, como los aeropuertos, generalmente pasamos desapercibidos un sinfín de detalles. Entre ellos, unas líneas en el piso con forma de canal de pocos centímetros de ancho que aparecen cada tanto, a veces con bordes metálicos y rellenados con un plástico blando, y que generalmente no van acorde con la decoración o que parecieran un descuido estético. Si uno sigue con la vista esa línea, descubrirá que se prolonga verticalmente incluso dividiendo columnas. Estas líneas que parecieran no tener sentido son las “juntas de dilatación”, que arquitectos e ingenieros estructuristas saben que son cruciales en proyectos de gran envergadura. Su objetivo es atenuar el peligro que conlleva la dilatación de los materiales por cambios de temperatura. Si no se colocan en los lugares precisos, surgen deformaciones y grietas, que pueden poner en riesgo la estabilidad de las construcciones.