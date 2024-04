Feminicidios e infanticidios, ¿qué nos está pasando?

Santa Cruz ocupa el segundo lugar, con seis feminicidios, y La Paz el primero, con un total de ocho muertes. Los autores, en su mayoría, son o fueron parejas de las víctimas. Detrás del frío número está el drama que hay detrás de estos hechos. Por lo general, una historia de violencia intrafamiliar que no solo involucra a las mujeres, sino también a los hijos de ellas, quienes quedan huérfanos y con el futuro destrozado.

La Fiscalía General del Estado brindó un informe sobre las agresiones extremas dentro de las familias. Es así que en 11 meses del año pasado fueron registradas 42.634 denuncias de violencia contra mujeres y niños. Sacando un cálculo fácil, resulta que a diario hay 117 reportes de este tipo y ese dato no contempla los casos que no son dados a conocer a la Policía, porque hay temor o porque simplemente se asumen como normales.

A esto contribuye la falta de empatía y compasión de muchos funcionarios a los que se encomienda la misión de recibir denuncias, de acompañar y proteger a las víctimas, ya que en años anteriores se pudo constatar que muchas de las mujeres que ahora no están porque las mataron, habían denunciado las agresiones y no recibieron el amparo que necesitaban y que la Ley 348 prevé, porque esta norma no se aplica como se debe.