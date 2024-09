Fernanda Pavisic: “Los haters fueron crueles. Inventaron cosas que nunca pasaron, además metieron a mi familia”

Fernanda Pavisic, ex Miss Bolivia, ha atravesado una metamorfosis personal y profesional desde que se levantó como el ave Fénix después de una gran caída.

Creo que queda la mujer determinada, con muchos sueños e ilusiones, que no se rinde y que da todo de sí para conseguirlos.

Siendo sincera, fue uno de los momentos más difíciles que me tocó vivir, ya que nunca había tenido tal exposición, mucho menos había estado expuesta a la maldad de algunas personas, porque el mal momento comenzó desde el minuto uno de mi coronación.

Vengo de una familia que se encargó de llenarme de amor y de momentos muy bonitos, y cuando viví ese mal momento, no podía entender por qué estaba sucediendo algo así.

Mi fortaleza fueron mis propios sueños. Siento que, a pesar de cómo me sentía en ese momento, tenía como motivación muchos sueños por cumplir y metas que alcanzar, y que debía salir adelante y no ser mi propia ancla. Además, mi familia y amigos cercanos fueron mi apoyo incondicional, y sin ellos no sé qué hubiera hecho, sobre todo mi hermana menor, que es mi mundo y que estuvo conmigo en todo momento.