Fernando Hurtado: “Cuando inició la caída de reservas aumentaron los cupos en vez de liberar exportaciones”

Entonces, lo que vivimos ahora es un modelo de la negación de la realidad. La realidad actual no es la misma que hace 7 u 8 años. Los emprendedores comprenden que cuando algo no funciona, lo ajustan. En esa lógica, desde 2019 se precisa hacer ajustes al modelo y fue lo primero que dijimos desde que asumimos el liderazgo en Cainco. Ahora, vemos las colas interminables para hacer trámites, comprar dólares o acceder a la salud, pero sigue la negación de que se deben hacer cambios.

Cuando salimos de la pandemia esperamos un aliado para levantar más rápido, encontramos un Gobierno que ponía luces rojas en todo. Cuando hay un emprendedor que quiere invertir, desarrollar empresa y generar empleos, lo que encuentra son luces rojas. Lo mismo pasa con la inversión extranjera, si ven que hay avasallamientos de una manera frontal y criminal, obvio que no van a venir porque ven luces rojas por todos lados. Hay que entender que la familia empresaria es el núcleo de la economía porque generan trabajo, un círculo virtuoso, impuestos, empleos y prosperidad a través de otras empresas que se abren a su alrededor. Pero no hay luces verdes para invertir y traer plata de afuera. Uno de los problemas actuales es la falta de divisas y desde hace tiempo se decía que se caían las reservas. Si hubiéramos tenido un Gobierno de luces verdes, lo primero que debieron hacer era abrir las exportaciones de productos no tradicionales porque van a traer dólares e inversiones, pero ¿qué hicieron? Pusieron más cupos; por ejemplo, a la carne bovina. Están alejados de la realidad y por ello, tenemos políticas para defender un modelo económico agotado en vez de defender a los ciudadanos para que tengan mejores condiciones de vida.

_Sin embargo, el ministro de Economía dijo que gracias a su modelo las industrias cruceñas crecieron…

¿Desde cuándo las industrias cruceñas le tenemos que preguntar para emprender o no? Hace un año, el Banco Central de Bolivia destacó a través de un comunicado que aumentaron las remesas gracias al modelo económico del Gobierno. Imagínese atribuyéndose el aporte de los bolivianos que migraron porque en el país no encontraron las condiciones para crecer y envían el dinero a sus familiares. Entonces, nos preocupa que vivimos un momento en el que se apropian del esfuerzo de las familias por medio de impuestos, multas y fiscalizaciones abusivas y arbitrarias.

Asimismo, el año pasado el vocero presidencial recordó que en Cainco nos quejamos de las multas y justificó que eran parte del ‘financiamiento del déficit fiscal’.

Entonces, cuando no se toman las medidas a tiempo empezamos a vivir lo que vivimos hoy. Y no lo digo ahora como presidente de Cainco, sino como ciudadano sin afiliación política. Como ciudadano tengo todo el derecho de exigirle al Gobierno de mi país que diga qué es lo que está haciendo con los recursos de los bolivianos.