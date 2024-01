Fernando Larach: “La división política en la Gobernación muestra debilidad de Santa Cruz”

Lleva 11 meses al frente del Comité pro Santa Cruz. Estuvo en Influyentes de EL DEBER Radio y habló del año que se viene para esta región.



¿Cómo va a ser este año para Santa Cruz en el marco del planteamiento de una nueva relación con el Estado?



Desde que presentamos el plan, empezamos un proceso de socialización. En todo lado la propuesta es bien recibida.



¿Y cuándo se podrá ver algún resultado concreto?



Cuando nos reunimos con parlamentarios cruceños, un grupo de ellos tomó la iniciativa de que a partir del receso de fin de año pudiéramos avanzar con los proyectos de ley necesarios para liberar los candados de las autonomías. Imagino que ya podremos empezar a trabajar en ello para ir avanzando. Pero la socialización es de suma importancia para que las otras ocho regiones puedan revisar su relacionamiento con el Estado. La sumatoria de nueve revisiones puede concluir o debe desembocar en un plan nacional, como alternativa al modelo centralista que plantea el Movimiento Al Socialismo.



¿Hay algún puente para incorporar al Gobierno nacional en la socialización?



Seguramente se tiene que hacer; claro que sí, en este este proyecto se no mide o no tiene tinte político, por lo cual debe ser socializado en todos los niveles, porque lo que se busca es la implementación.



¿Cómo asumen el reto de que el Comité Cívico esté conectado a la gente?



Yo creo que el Comité está conectado con la gente. La sociedad en su conjunto está representada a través de la institucionalidad del Comité pro Santa Cruz, más allá de algunas voces disidentes que también sonaban con la anterior gestión.Debemos ser bastante proactivos en la socialización y en la comunicación del plan; para ello se está diseñando una estrategia de comunicacional fundamentalmente en el área digital para poder llegar a todos y que comprendan todo el proyecto.



¿Cómo responde a quien ve que el Comité está en su proyecto, pero alejado de los temas que importan en el día a día?



Venimos de ocho años de movimiento cívico analizando todas las situaciones que se van dando. Avasallamientos, la decadencia del sistema judicial boliviano, las acciones del Movimiento Al Socialismo… Por eso decidimos replantear la estrategia y surge el proyecto de Santa Cruz y su relación con el Estado, es pensar, planificar, definir objetivos para dar soluciones de fondo y no de forma. No estamos para improvisaciones. Evidentemente, hay situaciones que deben llevar en algún momento a tomar medidas de hecho, pero ya estaba bueno de improvisaciones, soluciones ‘parche’.



El proyecto que Santa Cruz elaboró puede ser perfectamente aplicable a los ocho departamentos. La suma de nueve propuestas converge en un proyecto nacional que debe generar la unidad de los actores políticos para enfrentar al partido de Gobierno en las próximas elecciones, con una alternativa.



¿Se improvisó en las anteriores gestiones?



A mí nunca me ha gustado criticar lo que se ha hecho. Ese líder, esa persona tenía sentimientos, conocimiento de situación, hay que estar en los zapatos del otro para tomar las decisiones y nadie sabe qué pensó, qué sintió, qué sabía el otro para haber decidido. Pero quien ocupa hoy el Comité pro Santa Cruz tiene una visión diferente y a mí me gusta planificar.



¿El Comité asumirá el reto de unir a la oposición?



Sí, claro que sí, nosotros vamos a servir las mesas. La responsabilidad de la unidad no es del Comité pro Santa Cruz, recae en quienes piden el voto. La unidad la piden los partidos y son los candidatos que salen de esas agrupaciones políticas los responsables de consolidar la unidad. Nosotros estamos construyendo la propuesta y la vamos a poner sobre la mesa, pero la responsabilidad es de ellos y de la ciudadanía.



¿Y la institucionalidad cruceña está unida?



La institucionalidad está unida en torno al objetivo mayor, que es Santa Cruz ¿Por qué cree que el Gobierno no ha dicho nada de la propuesta de nueva relación con el Estado?



¿Y usted por qué cree que el Gobierno no habló de la propuesta cívica?



¿Cómo puede criticar una propuesta constitucional democrática participativa? Sería un absurdo.



¿Será que al Gobierno ya no le importa el Comité?



A todos los gobiernos siempre les ha preocupado el Comité pro Santa Cruz, un comité al que lo daban por muerto hace algunos años, pero el Comité siempre estuvo, siempre está y siempre va a estar para defender los derechos.



Sin descuidar de que, llegado el momento, podamos retomar la protesta y retomar la calle, pero también somos conscientes de la situación que está viviendo la población.



¿Puede el Comité asumir un rol conciliador en la Gobernación de Santa Cruz?



El Comité siempre está abierto para el diálogo, pero si no hay voluntad de diálogo por alguna de las partes, ¿qué puede hacer el Comité?



¿Puede conciliar?



Pero claro. Nosotros tenemos la voluntad y se lo he manifestado a Efraín Suárez y él quedó en conversar con el gobernador. El Comité puede sentar a ambas partes y avanzar.



¿Ninguna de las partes quiere?



No recibí respuesta (de Efraín Suárez).



¿Y el vicegobernador?



Yo conversé con él y me dijo que Santa Cruz es lo más importante.



¿Le perjudica a Santa Cruz la fractura política en la Gobernación?



Yo creo que muestra debilidad. Al final tenemos algunos números que han salido en las últimas horas sobre gestión y podrán ser sujetos de análisis, pero lo que muestra es debilidad. Nos guste o no nos guste, el gobernador secuestrado en Chonchocoro, sin una cabeza visible en Santa Cruz, muestra debilidad. Esperemos que esas diferencias puedan ser salvadas lo más pronto posible, porque viene un año que no va a ser sencillo. Hay situaciones que deberían motivar más a la necesidad de superar las diferencias.