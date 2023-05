Fernando López Arana: "Banco FIE ofrece un crecimiento sostenible"

A través de ellos, hoy en día el banco atiende a cerca de 1,3 millones de clientas y clientes. Habiendo alcanzado una cartera que se ubica en los $us 2.300 millones. Con la alegría de tener esa cartera distribuida a lo largo y ancho del país. Estamos en los nueve departamentos y llegamos a 93 municipios. Esa presencia busca alcanzar áreas urbanas, periurbanas y rurales, eso nos permite alcanzar y apoyar a un sector que es muy importante para el banco: el sector agropecuario.

La cartera del sector agropecuario alcanza a $us 440 millones, de ese importe cerca de $us 190 millones están localizados en Santa Cruz. Es una cartera que no sólo está destinada a pequeños productores, sino que también se destina a medianos y grandes productores.