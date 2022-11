Fernando Medina: “Se necesita una mayor certeza en la actividad empresarial”

_¿Desde el Gobierno hubo algunos incentivos dirigidos al sector?

Según mi percepción, desde el Gobierno, hubo aspectos que se pudieron trabajar de mejor forma. Por ejemplo, el tema de los requisitos para el ingreso de turistas al país -porque fue muy burocrático- generando un desincentivo en las personas que querían visitar Bolivia y dejar sus recursos. Aquellos países que no siguieron estos controles lograron una recuperación más rápida. Pero de manera específica no se vieron incentivos directos al sector.



_Los conflictos sociales y políticos ¿cómo afectan al servicio gastronómico?

Los conflictos sociales y políticos tienen un impacto negativo, tanto en el aspecto productivo como en el comportamiento de las personas que se limitan a la inversión y al consumo. El sector es muy sensible a estas tensiones y su desempeño se ve afectado en gran medida con estos conflictos que no genera otra cosa que incertidumbre, cuando se necesita certeza en la actividad empresarial y económica.