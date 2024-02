Festejo por la fundación invocó a la unidad y transparencia en el censo

En medio de los festejos por los 463 años de la fundación de Santa Cruz de la Sierra, sobresalieron los llamados a la unidad para seguir impulsando a la región y al país. Además, resaltaron las voces para exigir un censo transparente.



“Aquí se practica democracia”, destacó en el inicio de su discurso el alcalde Jhonny Fernández durante el acto protocolar organizado por el Gobierno Municipal, donde también exigió un censo transparente.



“Que se elabore un Censo de Población y Vivienda transparente, que ya no nos engañen, que los habitantes que viven y exigen bienestar en esta ciudad y departamento sean tomados en cuenta y sean también los protagonistas del futuro”, señaló.



Destacó la importancia de esta gran encuesta nacional porque Santa Cruz de la Sierra recibe recursos solo por 1.450.000 habitantes cuando tiene más de dos millones. “Estoy seguro que cuando salgan los resultados del censo somos más de 2 millones en la ciudad. Más de 600 millones que no recibimos, pero recibimos los problemas que nos llegan con nuevos habitantes: la exigencia de vivienda, infraestructura vial, salud y educación”.



Por la mañana, en el acto de iza de banderas y ofrenda floral también pidió unidad.



“Señor Gobernador en ejercicio (Mario Aguilera), presidente del Comité (pro Santa Cruz) y amigos de diferentes instituciones, llegó la hora de darnos la mano y unirnos como cruceños para seguir avanzando como así lo quiso nuestro fundador, el capitán Ñuflo de Chaves. Les pido que, con humildad y respeto, tratemos de avanzar por un bienestar común”, remarcó el burgomaestre.



Por su lado, el gobernador en suplencia indicó que el mensaje para Santa Cruz siempre es de esperanza. “Lo escuchaba al alcalde dar unas palabras que deben entrar en lo más profundo de la reflexión de los bolivianos y los cruceños. Una unidad necesaria para capitalizar las oportunidades que esta tierra les da a todos los bolivianos. 463 años que se viene construyendo esta realidad que abraza a los bolivianos, orgullo de los cruceños”, enfatizó al pedir que entre todos busquemos mejores condiciones para salir de las dificultades.



El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, también destacó que Santa Cruz es el departamento más poblado del país, con más de cuatro millones de habitantes, y que se creó una comisión especial para hacer seguimiento al censo. “El siguiente paso es asegurar que no nos mientan”, agregó.



Por su lado, la presidenta del Concejo, Gabriela Garzón, durante el acto protocolar destacó que nace un nuevo tiempo para la región, en base al diálogo y sin confrontaciones.



“Está naciendo un nuevo tiempo para Santa Cruz y para Bolivia, es un tiempo para el encuentro, para el diálogo y para la búsqueda de soluciones en conjunto. Es un tiempo para dejar a un lado las confrontaciones y abrir definitivamente caminos, la cooperación y la concordia entre todos. Nunca he creído que la política se basa en el odio y la estigmatización”, manifestó a tiempo de hacer un llamado a trabajar en unidad, con compromiso y vocación de servicio.



En el mismo acto, el periodista Carlos Valverde, quien fue nombrado hijo ilustre de la ciudad, resaltó la necesidad de un reencuentro y de unificar visiones.



“Vivimos en dos líneas paralelas. El Estado y Santa Cruz tenemos caminos paralelos y no nos juntamos y tenemos que encontrar en algún momento un empate virtuoso entre ellos y nosotros. El Gobierno y nosotros necesitamos empatar, nosotros con nuestra idea o ideología de vida, nuestros sueños y realizaciones y el Gobierno con sus visiones e ideología. Ambos somos parte del mismo territorio, pero ellos manejan el Estado nacional y ellos tienen una mirada del país que no es la nuestra, que no es nuestro modelo, por eso vamos en paralelo y necesitamos desenredar esto”, dijo Valverde.