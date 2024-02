Fijan tasas por giros al exterior y Gobierno habla de bajar déficit con producción

El Gobierno comenzó a ejecutar el paquete de 10 medidas para estabilizar la economía ante la escasez del dólar. Ayer, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) fijó nuevas tasas para el cobro de comisiones para giros y transferencias de esta moneda al exterior, que rondarán entre un 5% y 10%. Mientras el Gobierno anuncia que reducirá el déficit fiscal con mayor producción y aumento de ingresos.





El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que el Gobierno apunta a reducir el déficit fiscal con una mayor producción y el consiguiente aumento de ingresos, y no “a la mala, como lo está haciendo Argentina”.





“¿Cómo se baja el déficit fiscal? Hay dos maneras, a la mala como lo está haciendo Argentina, reduciendo el gasto pero a costa de una brutal recesión que está sufriendo ahorita la economía argentina”, dijo Montenegro en un encuentro con corresponsales de prensa internacional.





En tanto que algunos importadores se mostraron cautos y susceptibles sobre la aplicabilidad de las tasas para giros.





La regulación a las comisiones por las transferencias y giros al exterior, es una de las 10 medidas coordinadas entre el Gobierno y el sector empresarial, que incluye también la liberación de las exportaciones. Con esto se busca mejorar la situación ante el problema que se arrastra desde 2023 y que se agudizó desde enero y los primeros días de febrero.





Pero las alarmas se encendieron cuando actores económicos clave en sectores como el productivo y salud, anunciaron que ajustarían sus precios debido a las altas comisiones que tenían que pagar para la importación de maquinaria, equipos e insumos.





Ante esto, el Gobierno — que siempre trató de mantener un relato optimista— en tiempo récord acordó en la práctica un plan de emergencia para salir de una crisis que tocaba su puerta. Incluso dijo que algunas disposiciones tendrían alcance de forma inmediata.









Nuevas comisiones





Y así sucedió. Ayer, la ASFI mediante la circular Nº808 informó que realizaba modificaciones al Reglamento de Tasas de Interés, Comisiones y Tarifas. De esta forma estableció reglas del juego y modificó una anterior disposición en donde dejaba a criterio de los propios bancos el establecimiento de las comisiones cuando las operaciones superaban los $us 1.000, mientras que por las transferencias menores a este rango aplicaría una tarifa cero.





El reglamento mantiene la gratuidad en los giros y las transferencias menores a los $us 1.000.





Con esto, la ASFI busca reducir los altos costos pagados por los importadores en especial los ligados a maquinarias e insumos agrícolas que subieron de precio, al igual que los equipos de construcción y medicinas.





De hecho, empresas dedicadas a la importación de maquinaria agrícolas revelaron que más del 50% de sus utilidades brutas se usaron para pagar las comisiones bancarias para las transferencias al exterior.





“También habrá gratuidad de algunos de estos servicios, así como los mecanismos que serán aplicados para su control en el marco de la función social que deben cumplir los servicios financieros”, explicó la directora de la ASFI, Ivette Espinoza.





Para establecer la nueva banda de comisiones, la funcionaria señaló que se hizo un relevamiento de datos que permitió determinar que de febrero a diciembre de 2023 se tuvo un promedio del 5% al 10% de comisiones, mientras que entre enero y febrero de 2024 hubo un incremento del 18% hasta el 30%, lo cual denotó un carácter especulativo.





No soluciona falta de dólares





Pero fuentes del sector financiero indicaron a EL DEBER que la fijación de nuevas comisiones no garantiza la aparición de más dólares ante la escasez de esta divisa. Explicaron que, aunque el Gobierno puede establecer precios, si los exportadores no traen al 100% de las divisas, la oferta para las transacciones internacionales será limitada.





Actualmente, en el sistema financiero hay escepticismo sobre la efectividad de las medidas actuales, argumentan que el problema fundamental es la caída de las exportaciones de Bolivia en comparación con años anteriores. Esto ha creado una brecha grande en la disponibilidad de dólares, sostienen los consultados.





“Si no podemos comprar nosotros a los exportadores en ese precio, no va a haber qué vender. Fijar un precio no determina que aparezca un producto”, señaló una fuente del sector.





Actualmente, en el sistema financiero hay escepticismo sobre la efectividad de las medidas actuales, argumentan que el problema fundamental es la caída de las exportaciones de Bolivia.





El especialista en finanzas, Jaime Dunn, sostuvo que la medida podría generar distorsiones en el mercado cambiario, afectando la obtención de dólares por parte de los bancos. Hizo notar que esta intervención, en un mercado libre, podría no tener éxito, ya que los exportadores podrían resistirse a vender dólares a precios fijados por el Gobierno.





“El banco simplemente no va a poder adquirir los dólares. Entonces, tiene que ser compensado de alguna manera o el exportador tiene que tener algún incentivo para bajar el tipo de cambio, pero como no hay más información es difícil entender cómo se estaría llegando a cumplir ese objetivo”, explicó el experto.





EL DEBER también consultó a algunas empresas importadoras. Hay posturas encontradas, unas cargadas de optimismo y otras con escepticismo. “Habrá que esperar un mes por lo menos para saber si estas medidas dan resultado o no”, indicó una de las compañías consultadas.





Desde el sector financiero otra fuente explicó que con las actuales comisiones el dólar para el sector importador será de Bs 7,60. Eso sí, insistió en que los bancos atenderán el requerimiento en la medida en que los exportadores entreguen las divisas.





El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc), Óscar Mario Justiniano, señaló que “el hecho de que hoy la ASFI ya fijara el rango de entre el 5% y el 10% que pueden cobrar las entidades financieras como comisión de transferencia al exterior es tremendamente importante”.





“No nos olvidemos que hasta la semana pasada estábamos bordeando el 30% de comisión bancaria. Eso ha repercutido en que muchas empresas terminaron sacando comunicados diciendo que iba a haber un alza significativa en sus precios, ya sea de maquinaria, productos, insumos y demás”, explicó.





La anterior semana la importadora de insumos agrícolas, Mainter, informó que incrementaría el precio de sus equipos debido a los altos costos de transferencias bancarias y la escasez de dólares. Lo mismo informó Cristembo SRL, compañía dedicada a comercializar soluciones para el sector de la construcción.





Negocian bonos en dólares





Ayer, el Banco Central de Bolivia (BCB) y la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) comenzaron a delinear cómo se realizará la emisión de Bonos del BCB en dólares.





La emisión de este título forma parte del paquete de 10 medidas que lanzó el lunes el Gobierno en coordinación con el sector empresarial. Según el ministro Montenegro, la emisión de bonos del BCB en dólares, “tendrá una oferta estructurada en plazos y tasas, las cuales se darán a conocer en el transcurso de estos días y será trabajado con el sector privado nacional y la banca privada del sistema financiero”.