Firmas estatales perdieron más de Bs 4.000 millones en 15 años de Gobierno del MAS, según estudio

Solo ruido, nada de nueces’. Es el título del libro realizado por Julio Linares, cuyo contenido investigativo y análisis de información financiera, concluye que 17 empresas estatales administradas por el Gobierno central (ver infografía), durante las gestiones del ex presidente Evo Morales y del actual jefe de Estado Luis Arce, perdieron más de Bs 4.000 millones (más de $us 570 millones) entre 2007 y 2022.

A decir de Linares, la mayoría de las empresas evaluadas pasan por una coyuntura financiera precaria, no son sostenibles en el largo plazo y, más de una, transita un estado de situación de quiebra técnica. “Los indicadores financieros de las empresas analizadas, es decir, la relación entre rendimiento y patrimonio o inversión, encontrando que la mayoría de ellas atraviesa por una situación de fragilidad y no son sostenibles”, afirmó.

“ Los ingresos de las compañías públicas sin considerar a YPFB en el periodo 2011-2022 fueron levemente superiores a sus gastos, pero la diferencia a favor es tan pequeña que no les permitió devolver las inversiones que realizó el propietario, es decir, el Estado, en ellas”, anotó Linares.

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informaron que, con excepción de 2020, las empresas públicas nacionales registraron utilidades continuamente entre 2007 y 2022 alcanzando un acumulado que asciende a Bs 49.791millones. Ven que el estudio no refleja la realidad de las cifras oficiales, infiriendo que refleja datos sesgados que desinforman a la población boliviana.

A su criterio, el desafío mayor es la despolitización de las empresas Públicas. “Aquellas que no son sostenibles en términos económicos o estratégicas deberían cerrarse para evitar continuar generando pérdidas al Estado. Una solución alternativa son las alianzas público- privadas (APP) en la evaluación de las empresas públicas deficitarias (con la participación de los privados)”, aseveró Banegas.

En opinión de Walter Morales, también economista, si bien, podría parecer interesante apoyar la actividad económica y política pública por esta vía, las empresas deben ser competitivas y con resultados contundentes. “No se conocen estudios que validen viabilidades, ni rentabilidades. Se sigue apostando por la fórmula cortoplacista de que solo por inyectar recursos se dinamiza la economía. Es cierto, pero a mediano y largo plazo no se observan favorables efectos. En muchos casos, se están perdiendo oportunidades y manteniendo ineficiencias con financiamiento estatal, lo cual no es sostenible. Estas empresas ya deberían ser capaces de obtener, por sí solas, recursos, principalmente externos, que es lo que más se necesita”, remarcó.