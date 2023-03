Fiscal dice que no era funcionario el tiempo de los movimientos financieros

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, dijo que los “extraños movimientos” bancarios a los que hacen referencia la Unidad de Investigación Financiera (UIF) no son de su conocimiento, debido a que no había recibido informes de esta unidad u otra institución y, además, las operaciones ocurrieron antes de que sea funcionario público. ​“Según veo en el medio de prensa, en ese año (2016) mi persona era abogado y no sabía que iba hacer fiscal departamental. No era funcionario público y menos manejaba bienes del Estado”, respondió Mariaca y aseguró que va a continuar con su trabajo de manera objetiva y transparente en el Ministerio Público.