Fiscales, supuestas amenazas, pantalones y circo

Podría tratarse también de una excusa para convocar en La Paz a Luis Fernando Camacho. En ese caso habría que preguntarse si una Fiscalía que no fue capaz de garantizar la seguridad de tres de sus funcionarios estará en condiciones de garantizar la vida de un gobernador al que ellos no ven con simpatía en una ciudad como La Paz donde el MAS tiene capacidad de movilizar grupos pagados para salir a acosar, insultar y quien sabe si agredir al gobernador cruceño.

Hasta la propia exdiputada Lidia Patty, quien presentó la denuncia por ‘sedición y terrorismo’ contra los Camacho, dijo en su estilo muy particular que cómo era posible que los fiscales se estuvieran corriendo y les dedicó unas palabras dignas de recoger textualmente: ‘Señores fiscales, carajo, hasta cuándo van a protegerlo. ¿No tienen huevos? ¿No tienen pantalones? Investiguen esas supuestas llamadas de amenaza. (A mí) me amenazan siempre y no me corro’.