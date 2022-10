Fiscalía amplía delitos a Nallar, pero no convoca al exjefe de Inteligencia

No tocan a Muñoz y Aparicio

Sin embargo, en la resolución la Fiscalía no incluye en la ampliación de delitos ni porte o tenencia de armas al ex jefe del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) mayor Julio Álvaro Muñoz , tampoco al capitán Rubén Aparicio.

“Al garaje llegamos a las 2:30 a 3:00 de la madrugada, pero no fui yo el que solamente llegó. A las 12:30-1:00 ya estaba el personal de Diprove en el Urubo. Ingresamos al Team 777, no vimos personas y nos salimos; los que se quedaron fueron el personal de la Felcc y Diprove. En el Team 777 dimos una vuelta rápida todos, no vi un DVR, pero sí había cámaras, había mucho licor, equipo de sonido, buggies y, si había cámaras, entonces sí había DVR.