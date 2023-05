Fiscalía relaciona secuestro en Yapacaní con deudas por droga

El viceministro de Régimen Interior dijo que la familia del plagiado no denunció este ilícito y que la Policía inició la investigación el jueves 18 de mayo, luego de enterarse por redes sociales que los secuestradores pedían $us 1,1 millón para liberarlo. “Los detenidos afirman que este secuestro tiene origen en el envío de 400 kilos de droga a Paraguay, actividad que había generado una de deuda de poco más de $us 1 millón que no había sido pagada por el ahora plagiado”, detalló Aguilera.