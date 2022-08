Fiscalía señala que no hay aprehendidos por incidentes en el primer día de paro

Hasta el cierre de la edición del lunes no existían aprehendidos por los incidentes reportados en la jornada pasada de paro ciudadano.



Ese fue el último informe obtenido por EL DEBER de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, tanto en lo que respecta a los arrestos en el Plan 3.000 como a las denuncias de Paola Fernández, hija del alcalde cruceño Jhonny Fernández.



En la mañana de ayer, el fiscal departamental Róger Mariaca había informado sobre una denuncia activada en la unidad de análisis de la Fiscalía, y que estaba siendo coordinada con la Policía Boliviana, sobre un supuesto atentado contra la vida de Paola Fernández, hija del burgomaestre.



Ante los medios de comunicación, y en conferencia de prensa, la familia del alcalde responsabilizó al gobernador Luis Fernando Camacho por arriesgar la salud de sus integrantes, dejando a Paola Fernández en delicado estado de salud por sus seis meses de gestación, sufriendo dolores en el vientre, por los que le recomendaron que se realice una ecografía ginecológica, además de guardar reposo medicado.



Asimismo, Jhonny Fernández aseguró que su nieta de 10 meses, hija de Paola Fernández, debido a los sucesos en su hogar sufrió taquicardia y ansiedad.



Sin embargo, desde la Fiscalía reconocieron que fue aceptada una denuncia, pero que la denunciante no señala a alguien en específico, y que solo se refiere a “presuntos autores”.



La fiscal asignada es Delmy Guzmán, la misma que lleva el caso de agresión a policías y periodistas en Las Londras.



Sobre la denuncia de agresiones a la casa del alcalde, dos senadores cruceños y miembros de la alianza Creemos, Henry Montero y Erik Morón, dijeron que podría tratarse de un “autoatentado, luego de que el concejal Federico Morón (de Comunidad Autonómica), y el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, expusieran en sus redes sociales que una camioneta de color blanco que estuvo en los hechos de violencia sería propiedad de la comuna cruceña.



Misteriosamente, recién ayer por la tarde dos funcionarios de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra llegaron hasta las oficinas de Diprove para denunciar el robo de la camioneta blanca Toyota Hilux, que circuló sin placa y que fue usada para generar enfrentamientos en la casa del edil.



Violencia en el Plan 3.000



Ayer por la tarde, luego de la mediación de parlamentarios nacionales, la Policía liberó a una decena de personas arrestadas en la comisaría del Plan 3.000, entre ellos la diputada de Creemos Haidy Eliana Muñoz, que hace diez días dio a luz a su bebé.



De acuerdo a la versión de los testigos, no hubo enfrentamiento entre los bloqueadores y quienes no apoyan el paro, previo a la intervención policial, pero de igual manera los efectivos llegaron directamente a despejar la avenida.



Diego Condori, del Comité Cívico del Plan 3.000, explicó que siete mujeres y tres varones fueron subidos a las patrullas y trasladados hasta la comisaría del Plan 3.000 por negarse a levantar el bloqueo instalado en la avenida a Paurito.



Esta acción policial se dio antes de que en redes sociales circule una convocatoria de Antonio Héctor Fernández Córdova, presidente del MAS ISP en la ciudadela, que llamaba a las seis de la tarde de ayer a la rotonda del Plan 3.000 para “defender la democracia y a nuestro Gobierno”.



La liberación de los arrestados se dio luego de que los senadores Centa Rek y Henry Montero, junto al diputado Erwin Bazán, y otros legisladores, todos de Creemos, llegaran a la comisaría policial del Plan 3.000 para dialogar con los efectivos del orden. Un grupo de personas también se instaló en vigilia hasta que todos salieron del lugar.



La senadora Centa Rek mandó un mensaje al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. “El ministro quería detenidos en Santa Cruz, personas criminalizadas para desactivar a la ciudadanía en sus “reivindicaciones justas”.



Asimismo, aseguró que como parlamentarios se van a constituir en todo lugar donde haya una persona detenida injustamente, “porque la protesta es un derecho de la ciudadanía”.



Erwin Bazán calificó de “extremo” el arresto a la diputada, “no deben tocarla, tampoco al pueblo, que no comete delito alguno”, dijo, y por el contrario convocó a la ciudadanía a salir con más fuerza en esta segunda jornada de paro.