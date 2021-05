Fiscalía usará caso de droga para activar sello azul contra Murillo

Escucha esta nota aquí

El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó que dentro de las investigaciones contra el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, entre ellas por la desaparición de más de 400 kilos de droga que debieron ser incinerados, se activarán los mecanismos procesales para su extradición.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que “el señor Murillo protegía a ‘peces gordos’ del narcotráfico, y por eso hemos instruido una investigación y hemos pedido que la Interpol active el sello azul. Creemos que Interpol no va a resguardar a personas que protegían el narcotráfico en nuestro país”.

Del Castillo señaló que la solicitud fue remitida al Ministerio Público de Santa Cruz, para que esa instancia gestione la alerta ante la oficina de la Interpol en Francia, en el marco del proceso iniciado por él en contra de Arturo Murillo y el excomandante de la Policía boliviana, Rodolfo Montero, por delitos relacionados al narcotráfico.

Por su parte, Lanchipa dijo: “Tenemos los mecanismos procesales para que, a través de la Interpol, podamos conocer la ubicación oficial de esta persona en el extranjero y, posteriormente, una vez que tengamos la autorización jurisdiccional, solicitar su extradición para que pueda venir a prestar su declaración y asuma su defensa”, expresó Lanchipa.

La autoridad señaló que se abrieron varios procesos de investigación en contra del exministro de Gobierno.

Lanchipa agregó que en su momento Murillo mencionó que se trataba de droga de la más alta pureza, pero en el momento de la incineración no reunía esas características

Murillo no respondió oficialmente, pero posteó una nota de voz en la que menciona que el 25 de enero el jefe de Interpol Bolivia, Pablo García, explicó que ante la segunda negativa se cerraba esta vía para la localización de las dos exautoridades de la gestión de Jeanine Áñez, por lo que adelantó que el gobierno tendría que buscar otros mecanismos para llevar adelante un eventual proceso, porque para Interpol el caso no tenía las condiciones para que se active el sello azul.

“Ellos no dan ninguna explicación, que ellos netamente han visto en esa oportunidad que no iban a aceptar (la búsqueda) y que por favor ya no intentemos nuevamente porque nos iban a responder lo mismo”, dice.

