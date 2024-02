Fitch observa que el BCB destina $us 99 millones que eran de las reservas

Uno de los indicadores que la calificadora Fitch Ratings toma en cuenta para bajarle el pulgar a Bolivia es el uso discrecional de las Reservas Internacionales Netas (RIN). En este sentido la calificadora observó que el Banco Central de Bolivia (BCB), comenzó a vender oro certificado en el extranjero y a comprar oro no certificado a productores locales (4,6 toneladas en 2023), que puede no ser de libre uso, y pretende comprar hasta 10 toneladas en 2024.

“En diciembre de 2023, el BCB también celebró una operación de recompra con un banco comercial, proporcionando $us 99 millones en divisas que se descontaron de las reservas porque utilizó otro activo de reserva como garantía, que probablemente habría sido oro. La menor puntualidad en la publicación de los datos de reservas ha aumentado la incertidumbre”, hizo notar la calificadora.

Sobre el tema, desde el Colegio de Economistas de Santa Cruz, puntualizaron que el presidente del BCB, dejó en claro que las RIN hasta el 31 de diciembre del 2023 eran unos $us 1.709 millones, de los cuales $us 1.566 corresponden a oro y $us 166 a divisas.