Flavia Drpic: “Ser reina de una comparsa implica tiempo, pero hay que saber organizarse”

- ¿Qué tal el nombramiento de los Testarudos?



Me tomó de sorpresa que me elijan como su soberana. No dudé en aceptar la propuesta, ahora reinaré con ellos.



- ¿Es la primera vez que serás reina de una comparsa o ya tenés experiencia?



Ya tengo experiencia. Hace dos años tuve mi primera aparición como reina de una comparsa y sin duda fue hermosa.



- ¿Cómo te está tratando tu comparsa?



Hasta el momento espectacular, los Testarudos me hacen sentir parte de la familia. Me encanta compartir con ellos, y sin duda vamos a tener un Carnaval 2024 espectacular, viviremos hermosos momentos.



-¿Ya te imaginás recorriendo en tu carro?



Obvio que sí, me imagino en mi carro estar ahí arriba ver la alegría y el cariño de los niños, además de la gente que te espera poder saludar. Es la sensación más linda, no tiene explicación, su cariño es lo más hermoso de esta fiesta.



- Sabes que ser reina implica tiempo completo, una mujer deportista como vos ¿cómo se está preparando?



Así es, implica tiempo, pero hay que saber organizarse porque cuando a uno le gusta algo se da tiempo para todo y así cumplir las actividades.



¿Te gustaría ser Reina del Carnaval?

-

Me encantaría ser Reina del Carnaval, está en uno de mis objetivos. Sería una experiencia muy linda y quiero cumplirla.



- ¿Alguna vez pensaste en participar de un certamen de belleza?



No me gustan los certámenes de belleza, no es lo mío (risas) y eso que ya tuve varias veces la propuesta, pero nunca acepté.



-¿Qué le decís a tu comparsa?



A mis comparseros le digo gracias por confiar en mí, no los voy a defraudar, este será un gran carnaval y ¡Fuerza Testarudos!