Focos de calor se incrementaron en 562%; no se reporta sobre las sanciones

Lo que no especifica el informe del ICE es que en el Norte Integrado, en la mayoría de los casos la deforestación supera el 90% de la superficie total de los municipios . Es decir que ya no hay bosque para quemar.

Los números exactos de este año aún no se encuentran disponibles, ya que los focos de calor y las quemas persisten con sus picos más altos en agosto y septiembre , cuando además se registran los vientos huracanados.

Si bien las autoridades de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT) suelen aclarar que no es lo mismo un foco de calor que una quema, podría ser un indicador de esto.

Crespo recalcó que, además, estos incendios están generando un agravamiento de la crisis hídrica que ya es algo crónico, no solo estacional, y que ya se ven problemas en la Chiquitania y en el país en general, con una “terrible escasez de agua”, y estos aspectos no se están analizando en toda la integralidad. “La gente está sumida en una total vulnerabilidad”, lamentó.

Por otra parte, Calle cree que el tema de fiscalización y control no ha mejorado , y que la ABT sigue con la misma forma de trabajo de años anteriores.

“Debería ir de oficio a todos los lugares donde se reportan focos de calor y hay una acumulación de esos focos para saber si se trata de quema o no, y si está o no autorizada, si se están tomando las normas o las medidas de seguridad. No hay una fiscalización continua de la ABT”, dijo, y aclaró que el incendio de Kaa Iya, que según datos preliminares, hasta ayer había quemado 3.800 hectáreas en esa área protegida, se originó en un predio privado.