Fondo Solidario tendrá inyección de $us 46 millones con nuevos aportes

El Gobierno apunta a ampliar el aporte de las personas que más ganan al Fondo Solidario de Pensiones. Ayer, la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, aprobó un proyecto de ley que modifica los límites solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario. Con esto el Ejecutivo busca inyectar $us 46 millones adicionales a ese fondo.



La Ley de Pensiones establece la creación del Fondo Solidario que se financia con recursos del aporte solidario de los asegurados, la contribución patronal de los empleadores públicos y privados y el aporte Nacional Solidario de los trabajadores con ingresos elevado.



Hasta junio de 2023 este fondo llegaba a $us 4.014 millones, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).



De acuerdo al Viceministerio de Pensiones el incremento del aporte solidario de las personas que ganan por encima de los Bs 13.000 será escalonado y mínimo. Por ejemplo, explicó que un trabajador que percibe un salario de Bs13.000 su aporte se incrementará de Bs 20 a Bs 23 que representa un aumento del 0,15% (del 1% al 1,15%) que representa Bs 3 adicionales.



En el caso de un trabajador con salario de Bs 25.000, y que aporta con Bs 120 esta contribución subirá en Bs 18, siendo el nuevo aporte de Bs 138, por lo que no representan incrementos significativos para los trabajadores.



Desde la Gestora Pública de Pensiones indicaron que los ajustes establecidos en el proyecto de ley permitirán cubrir los recursos para el establecimiento de los nuevos límites solidarios, los montos efectivos se darán a conocer una vez que se apruebe el proyecto de ley y la Gestora como ente operativo implante los mecanismos establecidos en dicha disposición normativa.



Medida



El Viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Franz Apaza explicó que el objetivo es mejorar el monto de la Pensión Solidaria de Vejez de los asegurados.



El proyecto fue presentado en junio de 2023. En ese entonces el Ministerio de Economía y Finanzas, explicó que el incremento de los límites de aportes al Fondo Solidario hará que el mismo tenga una inyección de $us 46,4 millones.



Con el proyecto, de las personas con 10 años de aportes, su pensión se incrementará de Bs 640 que recibe actualmente a Bs 720; mientras que una persona con una densidad de 35 años de aportes se incrementará de Bs 4.200 a Bs 5.200.



Análisis



Alberto Bonadona, especialista en pensiones, observó este proyecto de ley que considera se hizo sin ningún estudio o respaldo técnico.



Para él, este incremento se hace sin conocer nada acerca de cómo funcionan los sistemas de pensiones. “Es pagar con plata de otros, a los que tienen bajas pensiones. Esta es la idea de la solidaridad. Lo que a la vez también supone que hay mucha gente que aporta, pero que no tiene ninguna forma de acceder a ese fondo, aunque su pensión incluso sea más baja que aquellos que son beneficiados”, señaló.



Desde la Gestora, coinciden en que se aplica el principio de ‘solidaridad’ que es “la protección a los asegurados menos favorecidos con participación de todos los aportantes al sistema”.



Y el economista Germán Molina, sostuvo que el Gobierno pretende financiar una política con recursos del sector privado.



Al igual que Bonadona, coincide en que incluso personas que aportan a ese fondo y perciben ingresos bajos no podrán acceder a sus beneficios. Advierte que la medida desalienta la formalización y que a mediano plazo muchas personas preferirán no aportar y tener sus ahorros en la banca privada.



“Es otra muestra más de que se están aprobando medidas económicas buscando que no usen recursos de los impuestos, sino que sean financiados por los mismos privados”, señaló Molina.