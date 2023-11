Franklin Molina “El cambio de proveedores (de diésel) para bajar los costos generó un desfase”

La autoridad del sector energético del país aseguró que la inauguración de la planta de Litio en Llipi (Uyuni-Potosí), no obedece a posturas políticas, sino a un trabajo técnico que se debe respetar. Sobre los problemas de abastecimiento de diésel, Molina descartó que se trate de una traba financiera. En cuanto a las negociaciones con los ingenios y productores de caña, para la renovación del programa etanol, el ministro puntualizó que en la última reunión que se tuvo con el sector productivo se avanzó y que la próxima cita es el 13 de noviembre.

¿Cuál es el motivo de la no finalización y puesta en marcha de la planta de carbonato de litio qué lleva adelante el Gobierno?

¿Estas demoras no provocan desinterés o temor en los inversores privados que apuestan al litio boliviano?

No podemos inaugurar una planta que no tenga las condiciones mínimas para poder arrancar, creo que más bien esto demuestra la responsabilidad de la gestión de nuestro presidente Arce que no realiza decisiones por cuestiones políticas sino técnicas y vamos a poner en marcha una planta que sí funcione y cumpla con su objetivo.