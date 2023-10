Fraude: el fondo del asunto

El resultado de las elecciones presidenciales en Argentina fue una sorpresa porque el ganador no fue Javier Mileí, a quien había coronado la mayoría de las encuestas, sino Sergio Massa, el candidato oficialista.

Los gobiernos interesados en torcer la voluntad popular se han acostumbrado a desprestigiar las encuestas y, por lo menos en Bolivia, han logrado su cometido porque su credibilidad a caído a niveles muy bajos. Los politiqueros nos han hecho creer que las encuestas falsean la verdad, porque lo que buscan es crear tendencia, y eso no es tan cierto.

Si desprestigias a las encuestas, no importa los resultados de una consulta popular. En el caso de Argentina, el resultado final no concuerda con las encuestas, que daban por ganador a Milei. Aunque no proliferan en las noticias, las denuncias de fraude fueron el otro denominador común de esos comicios. Sus características son familiares para los bolivianos: doble votación y votación de los muertos. Cuando el padrón electoral está en tus manos, todo es posible.