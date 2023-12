Fredi Vivas, experto en BigData: “Las máquinas no entienden el mundo como lo hacemos nosotros”

Fredi Vivas es emprendedor y tecnólogo especializado en Big Data. Además, ha escrito el libro ‘¿Cómo piensan las máquinas?’

y llegó a Santa Cruz invitado por la compañía Nexocorp. Habló con Dinero sobre el presente y futuro de las tecnologías.





_Se ha puesto de moda la inteligencia artificial¿cómo funciona el Chat GPT?

Sí, hay una fiebre, específicamente la inteligencia artificial generativa; una tecnología que genera contenido nuevo, contenido sintético, le podríamos decir. Porque en realidad la inteligencia artificial viene de los años 50.

En el 56 se creó la primera red neuronal artificial. Y Chat GPT usa justamente esas mismas redes neuronales que se crearon en 2017 y se conocen como transformers. Básicamente, es un algoritmo que está entrenado con billones y billones de datos, con toda la Wikipedia, con blogs de programación, con blogs de cocina, con un montón de cosas. Y con toda esa información genera un contenido nuevo.

Yo le pido algo, le hago una indicación, que se conoce como prompteo. Y hoy la inteligencia artificial tiene la capacidad de procesar ese lenguaje nuestro.

_¿Y cómo hacerlo para lograr el mejor resultado?

Antes nosotros teníamos que aprender un lenguaje de programación para hablar con las máquinas, ahora las máquinas hablan nuestro lenguaje.

Es la primera herramienta que existe en el mundo de inteligencia artificial con la que vos podés interactuar. La teníamos antes, pero casi interactuábamos con ella cero o de forma muy pasiva.

_¿Qué ha cambiado ahora?

Cuando ves una película y estás usando Netflix, terminás de ver lo que estás viendo y te hace una recomendación. Esa recomendación es un algoritmo de inteligencia artificial que entiende tu comportamiento y te recomienda algo. Igual que cuando usás Waze o Maps y les decís: quiero llegar a un lugar, y el algoritmo interpreta toda la información sobre tu navegación dentro de una ciudad.

Pero ChatGPT realmente es una nueva forma de interactuar que usa herramientas predictivas también.

Por eso es tan sorprendente, porque escribe casi como un humano, ¿no? Pero en realidad genera textos verosímiles que no siempre son verdaderos, ¿no? Por eso la responsabilidad que tenemos también de que más gente entienda cómo funciona para saber que hay que chequear todo lo que sale de ahí adentro, ¿no?

_Eso es lo que ha generado un poco de desconfianza, ¿no?

Sí, exacto. Entiendo lo de la desconfianza, pero no debería verse como desconfianza. Para mí en realidad es entender cómo funciona una herramienta. Porque yo veo muchas veces que hay gente que piensa que la inteligencia artificial es como que lo viene a solucionar todo.

Y después hay otra gente que dice esto no sirve para nada, porque se equivoca, porque no tiene sentimientos, porque no tiene empatía. Y creo que son dos posiciones demasiado extremas. Podemos usar la inteligencia artificial como una herramienta, ¿no?

Como ya existieron otras herramientas muy buenas a lo largo de la historia. Es una herramienta muy poderosa. Stephen Hawking decía que quizás es la herramienta más poderosa jamás creada por el humano. Y yo estoy bastante de acuerdo con eso.

Es una revolución tecnológica como ya vivimos con la computación, con la internet, con los móviles, con la nube. Para mí lo más importante es tener el criterio de decir y conocer las herramientas para decir esta herramienta me puede servir para esto, pero no me sirve para esto. Si yo soy médico, no le voy a pedir que me analice un caso de un paciente.

_¿Y qué utilidades reales tiene el ChartGPT?

Bueno, muchísimas. Utilidades reales tiene un montón, la verdad. Lo importante para mí es entender qué funcionalidades, qué cosas hace muy bien. Por ejemplo, hace poco un amigo me dijo: "voy a usar ChatGPT para que me ayude a escribir una petición para conseguir una beca". Él quería estudiar en una universidad de dramaturgia, teatro, escritura de guiones.

Y me dijo, voy a usar ChatGPT a ver cómo me ayuda a armar esa presentación, ¿no? Él podría haberle dicho, mirá, me llamo tal, voy a escribir una carta para conseguir una beca. Podría haber hecho solo eso. Sin embargo, fíjate lo que hizo. Le subió algunos de sus guiones y le dijo, ¿podrías leer estos guiones que yo armo para tratar de ayudarme a entender un poco mejor mi estilo de escritura? Entonces ChatGPT leyó todo eso y le dijo: "me parece muy interesante tu estilo". Fíjate qué me recomendás para mejorarlo, insistió mi amigo. Y le hizo recomendaciones.

Entonces, su carta de presentación a la universidad fue: "yo hago todo esto y además me encanta usar las herramientas que existen y le mostró de esa forma a las personas de la universidad que era una persona innovadora, que sabía usar las herramientas, que tenía ganas de mejorar y que era inteligente a la hora de saber qué pedir".

Ese es un poco el mensaje para mí. Porque si nosotros nos quedamos con un uso le pregunto como si fuese Google. Es muy limitado el uso que le estoy dando. No es Google. Porque Google tiene hechos fácticos ahí adentro y ChatGPT a veces alucina y a veces tiene errores en ese sentido.

- ¿Y en la publicidad para armar campañas de marketing?

Creo que el mejor uso que le podés dar es la conversación, la interacción con la herramienta. Por ejemplo, hay gente que lo usa para armar campañas de publicidad. Mirá, tengo un producto de tal forma.

Le vendo esto a jóvenes de tales edades. ¿Cómo me recomendás que arme un 'speech' para una publicidad en redes sociales? Y ChatGPT te va a ayudar. Y le decís, bueno, ahora hacémelo un poco más sencillo. Hacémelo un poco más corto. Hacémelo en un lenguaje más coloquial. Cruzalo con lo que opinaba tal autor que hablaba de neurociencias. Y ese es un buen uso.

_Como lo describes, me parece un copiloto también. Le das muchos 'insights' y le ordenas que lo haga de una mejor manera...

Sí, totalmente. Que te ayude a pensar, como decía, una especie de copiloto, un asistente, un compañero. No es una persona que hará tu trabajo.

Es una persona que te puede ayudar como si fuese un colega que te sugiere ideas. Le decís, ¿qué opinás de esto? Y mirá, me parece tal cosa.

Te decía, hace poco lo usé, por ejemplo, para escribir. Escribí el código de programación también. Y funciona muy bien. Yo no programo hace muchos años, porque por trabajo en otras cosas. Entonces, necesitaba generar un código. Era la madrugada, y no tenía tiempo de preguntarlo a nadie.

Entonces, dije, a ver qué tal escribe código ChatGPT en el lenguaje Python. Lo escribió y tardó tres segundos en solucionarlo.

Le dije, por favor, ahora documéntalo un poco. Explícame cómo es el paso a paso de este código. Y lo hizo. Le dije, ahora, escríbelo en otro lenguaje. Le pedí que lo hiciera en un lenguaje para la robótica en general. Y tardó tres o cuatro segundos más.



_Tu libro titula ‘¿Cómo piensan las máquinas?’ ¿realmente piensan?

(Risas) No, no como nosotros, o sea, lo puse para desafiar, un poco para pensar, para que surja esta pregunta que vos hiciste, porque en realidad todo viene bastante inspirado en la visión y la genialidad de Alan Turing que es una especie de padre de la computación y de la inteligencia artificial. En los 50, él ya hablaba de inteligencia artificial.

Y bueno, él decía, si podemos desarrollar máquinas que piensen, ¿cuánto más vamos a entender del pensamiento humano? Y se planteó ya en ese momento esta cuestión. Yo diría que no piensan, no aprenden, no entienden el mundo como lo hacemos nosotros, pero a su manera lo hacen.

Perfil

“Curioso, inquieto y aprendiz a tiempo completo”, es como se define el emprendedor y tecnólogo especializado en Big Data, Fredi Vivas. Tras haber estudiado en Singularity University de Silicon Valley con diferentes líderes tecnológicos en 2017 fundó la consultora de Data Science, RockingData, junto con sus compañeros Diego Oyola y Martín

Maffioli. “Estamos viviendo una revolución en la era del conocimiento

y la industrias”, afirmó Vivas.