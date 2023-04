Frenar la incertidumbre

En esa ocasión, la desaparecida mutual trabajaba con normalidad, no hubo suspensión ni irregularidad en ninguno de sus servicios. El anuncio causó sorpresa por un par de días, pero las operaciones se normalizaron rápidamente, sobre todo el acceso de los ahorristas a sus fondos propios, señal real de la solvencia y estabilidad del sistema.

La reacción del banco en cuestión incrementó la incertidumbre debido a que tardó días para sacar un escueto comunicado de prensa, contrató influencers para recuperar la confianza de los ahorristas y sorteó millones de bolivianos entre sus clientes, pero no entregó los premios en efectivo. Algunas operaciones electrónicas eran posibles y otras no, y los cajeros estaban vacíos o semivacíos. Es decir, operaciones totalmente irregulares en detrimento de los derechos del consumidor financiero.

No hubo señales de recuperación. Colegios que cobraban pensiones buscaron otra entidad, las AFP pidieron a los jubilados que abran cuentas en otro banco para el abono de sus rentas, incluso se suspendió el pago de impuestos a través de esa entidad; hasta que con dos comunicados en redes sociales el banco anunció la virtual paralización de todas sus operaciones. ¿Y la ASFI?

Reynaldo Yujra, director a.i. de la ASFI, declaró que los ahorros están garantizados y que el sistema financiero es sólido y estable; pero ese relato formal es insuficiente para calmar la ansiedad del ahorrista que quiere sacar dinero del banco y no puede o para el empresario que necesita pagar sueldos y proveedores.

En tiempos de particular sensibilidad económica el consumidor financiero necesita certezas y no declaraciones, necesita la confianza de acudir al banco y disponer de su dinero en la cantidad y oportunidad que considere necesarias, ésa es la señal que se necesita y que no llega.