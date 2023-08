Frivolidad legislativa

Considerando que “el 30 de abril del año en curso, se conoció a través del medio de prensa digital ‘El País’ (España), el ‘Diario de un Cura Pederasta’” (sic), la Cámara de Senadores (CS) mediante la Resolución Camaral N° 030/2022-2023 de 12 de julio de 2023 creó la “Comisión Especial de Investigación de Delitos de Abuso Sexual, Violación [de] Infante, Niña, Niño y Adolescente y otros delitos conexos relativos a la Violencia Sexual, suscitados en entornos eclesiales o no, que constituyan pederastia clerical” (sic). Examinemos si dicha creación fue provechosa y constitucional.

Luego, la Constitución precisa que la CS puede asumir rol de fiscal únicamente para investigar a “los órganos del Estado y las instituciones públicas” (art. 158.I.17), no así para investigar a las personas naturales sin cualidad orgánica pública ni a las personas jurídicas de Derecho privado; “sin perjuicio del control que realicen los órganos competentes” (art. 158.I.19 Const.) como el MP quien “ejercerá la acción penal pública” sobre los delitos de acción pública (art. 225.I Const.) y tiene facultad para investigar a las personas naturales/jurídicas en general, a diferencia de la CS.

El sintagma “sin perjuicio” autoriza la concurrencia de CS y Fiscalía en una misma investigación, sin distorsionar la taxativa división de competencias antes descrita “Cuando existieran suficientes indicios sobre la comisión de delitos en el asunto objeto de la investigación” (art. 158 Reglamento General de la Cámara de Senadores -RGCS-). Para asumir el rol de fiscal, la CS debe “requerir al fiscal General del Estado la adscripción de un fiscal de materia a la Comisión, otorgándole a la investigación el carácter de Ministerio Público” (art. 158 RGCS), a cuyo efecto no debe olvidarse que la CS ya tiene una comisión “permanente” de “Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado” (art. 49.I.2 RGCS), especializada en investigar “delitos” que involucren a “los órganos del Estado y las instituciones públicas” (art. 158.I.17 Const.).

En el caso concreto, tan sólo desde la perspectiva de los sujetos investigables, queda claro que en un Estado “independiente de la religión” como el boliviano (art. 4 Const.), las iglesias (congregaciones de fieles de cualquier creencia), por definición, no son órganos del Estado ni instituciones públicas; ergo, no pueden ser investigadas ni por una Comisión “permanente” ni por una “especial” de la CS (art. 158.I.17 Const.). La eventual adscripción de un fiscal a cualquiera de dichas comisiones, no cambia la imposibilidad jurídica de investigación por parte de la CS; simplemente, generaría responsabilidad por malversación, resolución contraria a la Constitución y la Ley e incumplimiento de deberes (arts. 144, 153, 154 Código penal).