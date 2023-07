Fuertes vientos causan estragos en Santa Cruz y la Gobernación solicita pausa en las quemas

En otro punto de la ciudad, cerca de las 9:00, el viento derribó una barda de unos 15 metros en la sede del club Oriente Petrolero.

Por fortuna, no se encontraban personas cerca en ese momento, por lo que el incidente no pasó a mayores.

Recomiendan no estacionar debajo de árboles, mantener fijos los letreros y revisar los muros para evitar tragedias.