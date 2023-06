Gamay: “Ser diferente me hacía sentir incomprendido y añoraba ser entendido por los demás”

Siempre supe que no estaba cableado como la mayoría. Mi voz en el coro era más aguda que todas las chicas del grupo. Me encantaba cantar y bailar. No tenía miedo a mostrarme exactamente como era, y muchas veces recibía bullying por eso. El ser diferente me hacía sentir incomprendido y recuerdo que añoraba ser entendido por los demás. Cuando tenía 8 años canté por primera en mi colegio y fue ahí donde la música me dio la oportunidad de ser escuchado, aplaudido y aceptado. Desde ese momento la música es mi manera de poder llevar el mensaje que tengo adentro a los demás.





- ¿Qué le dirías a tu niño si lo vieras en este momento?



Que quiero ser más como él. Que todo lo “diferente” que tiene, se volverá en la magia que lo ayudará a crear su propio camino y descubrir su verdadero propósito. Le diera un abrazo muy fuerte ,en el momento donde más lo necesitaba, y le dijera que no se preocupe por las dificultades que atravesó, porque lo van a transformar en luz.

- ¿Sufriste de ansiedad?

La primera vez que recuerdo el sentimiento de ansiedad, fue a los cuatro años. Claro que en ese momento no sabía lo que era, y no lo supe hasta mis 27 años, donde por primera vez visité a un psicólogo, que me ayudó a entender la importancia de conocernos y cuidar nuestros pensamientos.

A través de Unicef con su programa “Familia Segura” existe una línea gratuita y confidencial es el 800-11-3040.

- ¿Sos feliz?

La felicidad es un estado emocional. Tengo momentos felices y momentos tristes, de rabia, calma etc. Hace un año y medio aprendí que la felicidad no es una meta. Es bueno sentir y reconocer, cual es nuestra emoción en el momento. Estoy trabajando para vivir una vida de bienestar, donde reine la calma y me permita sentir lo que necesite para estar bien.

- ¿De dónde sacaste fuerzas para decirle a tus padres que eras homosexual?

En 2015 vine a Bolivia con mi universidad, para cantar el himno nacional de Bolivia en el Salar de Uyuni. Por mi parte, en ese momento ya estaba con mi novio hacía un año y ya había pasado la etapa de sentirme mal por ser gay.

Ya no era un impedimento para seguir cercano a Dios, y entendí que el amor que sentía era igual de puro que cualquier otro. A mis padres les contaba mucho sobre mi vida, eran mis amigos, y siempre me preguntaban si estaba con alguna pareja, creían que andaba sólo.

Comencé a sentir la necesidad de compartirles que estaba feliz, que había descubierto el amor y que no tenían por qué preocuparse. Se los dije finalizando el viaje con mi universidad.

El proceso fue difícil y la decisión fue una de las mejores que he tomado en mi vida. Al final, el amor verdadero no tiene condición. Mis papás eventualmente se educaron, entendieron y ahora me preguntan si estoy saliendo con algún chico. Las fuerzas las saqué del amor sincero y de colocar mi bienestar primero antes de los demás.

- ¿Cuándo te das cuenta sobre tu orientación sexual?

Desde pequeño sentía una atracción especial, pero creo que a los 13-14 años me di cuenta que me gustaban los chicos. Por unos años pensaba que también me gustaban las chicas, pero luego entendí que eso era un simple deseo de ser “normal”.

- ¿Qué consejo les da a esos jóvenes que no se animan hablar de este tema?

Cada persona tiene que tomarse el tiempo que necesita. Habiendo dicho eso, no dejes que el tiempo coma años de una vida sincera y libre. El mundo no se va acabar. Las personas que te aman van a seguir a tu lado y si tienes que crear una nueva familia lo harás con personas maravillosas.

- Vi en su TikTok que en la calle te insultaban. ¿Por qué decidiste subir ese video?

Marica se me gritó, como insulto, pero para mí es un orgullo. Estaba grabando un video de contenido para mi nuevo sencillo “Encontrándome”. Justo pasaron dos autos y me gritaron “Marica”. Lo coloque en mis redes para traer conciencia a los demás. Junio es el mes del orgullo LGBT.

- ¿Cómo enfrenta a los haters?

No los enfrento, los dejo ser. La música de Gamay es para todos, incluyendo mis haters. Tal vez entonces se den cuenta que me juzgaron muy rápido.

- Hablemos sobre la canción Encontrándome...

Crecí en un ambiente donde la crítica era la forma de asegurarse que me vuelva una persona fuerte, pudiente y responsable. Cuando fui a terapia descubrimos que esas voces ahora me acompañan en cada momento.

