Ganaderos pierden $us 3,6 millones y el Gobierno central se abre al diálogo

Campesinos que piden tierras intensifican bloqueos en la carretera a Beni, en Ascensión de Guarayos, San Ramón, Pailón, Santa María y Cerro Grande; y uno en la ruta al norte, en Buena Vista, limitan el tránsito y dejan una incidencia negativa en la economía productiva de Santa Cruz. El sector ganadero estima una pérdida de $us 3,6 millones por los cortes de ruta a Beni y la Chiquitania, que aportan más de 1.700 cabezas de ganado por día para cubrir el mercado local y la demanda del occidente.

La modificación del Decreto 29215, planificación de una nueva ley de tierras, el análisis de las tierras fiscales no disponibles y la anulación de concesiones forestales son las principales demandas de los sectores movilizados que respaldan abiertamente el proceso de cambio del MAS y que son acusados de ‘avasalladores’, ya que buscan que se les otorgue tierra sin ser originarios de las tierras bajas.

Ayer, luego de haber desahuciado cualquier negociación, el Gobierno decidió llamar a los dirigentes de los campesinos que llegaron hasta La Paz y a los que bloquean en Santa Cruz para dialogar; pero no con el presidente, Luis Arce, como lo demanda el sector movilizado, sino con el viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero.

Pese al pedido del Gobierno, los dirigentes descartaron cualquier posibilidad de reunirse con ministros o viceministros, al llegar a La Paz afirmaron que el único que podría acceder a la marcha es el propio presidente y exigieron una reunión en la Casa Grande del Pueblo. “Nosotros queremos establecer una mesa de diálogo donde tengamos puntos de consenso, y si en algún momento se tiene que dar esa reunión (con el presidente) seguramente se va a dar”, condicionó Guerrero, pero no aseguró un encuentro del jefe de Estado.

Estima una pérdida sectorial de $us 3,6 millones cumplido el tercer día de bloqueo. Aclaró que el monto incluye el ganado que no llega a los centros de faena, el flete y la carga de exportación, sin contar el perjuicio de no desplazar insumos a las propiedades ganaderas. Hizo notar que otro efecto negativo es la escasez de diésel en las provincias.