Gastón Ugalde; memorias de la última entrevista de un genio del color

Siguió a su ritmo: “A veces, cuando hablo con mis nietos, les digo que dejen el celular, viven en otro mundo; han perdido un poco la comunicación física, inclusive con sus amigos, no necesariamente el sexo opuesto. No hay ese contacto de cariño físico. Con mis amigos salíamos a la calle abrazados, nos queríamos… era una belleza, todos sucios, cochinos. Lindo pues”.

“Por ejemplo, tengo como ocho libros en la olla y todavía no los he cocinado, pero están ahí y sé que van a salir. Ojalá este o el próximo año”, explicó el artista todo terreno, que fue uno de los principales impulsores del Salar de Uyuni.

Y como él se sentía un poco al margen de este mundo, decidió mudarse a otra galaxia…textualmente. “Me he vuelto más extraterrestre… no miento. Hace unos 15 años me anoté con el (empresario británico) Richard Branson para hacer el primer viaje al espacio, y tenía que pagar 80 mil dólares. Obviamente hice el intento, pero si ahorita me dices andate a Marte, me voy”, admitió.