Gastronómicos dicen que entre semana “las ventas están por el piso”

Como una bomba, así cayeron las declaraciones de Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, que aseguró que si “la crisis fuera real no veríamos restaurantes abarrotados”. Ante esa afirmación, Fabrizio Leigue, presidente de la Cámara Gastronómica de Santa Cruz, salió al cruce al asegurar que los restaurantes legalmente constituidos en la ciudad y en el eje troncal, no están pasando una situación de bonanza y recién están pudiendo salir de la pandemia.

Sostuvo que su sector está en etapa de reactivación, después de haber sido uno de los más golpeados durante la pandemia y si bien hay más posibilidades de trabajo en este 2023, hay una contracción en la demanda, “entonces no estamos mejor que en años anteriores, incluso se cerraron muchos restaurantes que no pudieron aguantar la crisis, otros están en etapa de supervivencia y se abrieron algunos que no reúnen las condiciones de los que se cerraron”.