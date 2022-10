Gatopardismo gubernamental

No es muy difícil entenderlo, en el fondo lo que buscan es mantener el poder funcionando como está desde el 2006. Ese poder que beneficia a unos cuantos, es decir a los que lo detentan, (incluidos los familiares “muy capaces por cierto”, como dijera un “experto” que vino a dar una charla en YPFB).

Gatopardismo político y autoritario es imponer el censo a como dé lugar, en los términos que quiere el poder para llegar tranquilo a las elecciones sin cambios en lo electoral; sin revisión de padrón, sin redistribución parlamentaria (no hay tiempo) y con la ventaja de ser el único en su partido que puede ser candidato, después de haber derrotado y ninguneado, como se está haciendo con el huido a quien se lo ha confinado a la condición de inquilino de la radio Kawsachun Coca. Gatopardismo es visitar al ex presidente en su “feudo” para dar la impresión de que hay apertura y magnanimidad en el “nuevo líder” cuando en los hechos, el objetivo es que el huido no vuelva a pisar “la casa grande” (y fea).