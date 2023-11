Gaza, un cementerio de niños

Las organizaciones internacionales nombradas están lejos de defender a terroristas o de alineación ideológica. Sin embargo, Israel se negó constantemente a reconocer esos informes. Al contrario, sus autoridades civiles y militares acusaron a cualquier denunciante de ser antisemita, de servir a los grupos armados, de ser utilizado por Irán. Israel no acepta ningún tribunal internacional. Antes del 7 de octubre, existían cantidades de chicos palestinos atendidos por psicólogos por los traumas que tenían. Fueron testigos de la muerte de sus familiares, del hostigamiento y humillación de sus padres, de sus dificultades para estudiar, para jugar.

Al menos la mitad de los muertos son bebés, chiquitos menores de cinco años y niños menores de doce años. Los padres corren desesperados con cuerpecitos sangrantes con la esperanza de encontrar algún auxilio que no llegará. En las morgues se acumulan pequeñas bolsas blancas escondiendo el horror.

Los alteños o los cruceños no podrían seguir viviendo si en tres semanas se abren 4.000 fosas para niños asesinados con violencia extrema.

¿Qué hicieron para ser víctimas de bombardeos, metrallas, disparos? Los terroristas pueden ser ajusticiados in situ o condenados a morir por tribunales. Nadie juzgará a los generales que envían bombas contra las familias palestinas. En esta semana también está la denuncia internacional del uso judío de fósforo blanco contra la población civil palestina. Las fuentes de esta información son agencias oficiales europeas.

El vocero de Unicef describe la situación como un gran cementerio de niños. Paradójicamente, la acción de Hamas ha logrado reponer el asunto palestino en la agenda mundial. Miles de miles de ciudadanos en capitales de los cinco continentes han salido para apoyar a Palestina. Seguramente Hamas no se recuperará ni logrará reconocimiento por la forma de sus ataques. Sin embargo, la respuesta israelí también es un suicidio político.

El argumento del antisemitismo para rechazar la movida mundial pro Palestina no sirve. Sobre todo, no afecta a personas o a países que no tienen deudas con la nación hebrea, como sucede con Francia o con Alemania.

El bumerán es el respaldo a la causa de Gaza de presidentes represores como Nicolás Maduro. Es difícil aceptar que el presidente Luis Arce rompa relaciones con Israel por un interés nacional. Más bien, es posible pensar que hubo una llamada del embajador ruso o del embajador iraní Bahram Shahabeddín al incompetente canciller Rogelio Maita.