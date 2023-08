Gemas lingüísticas

Sin mucho éxito, yo también investigué el posible origen de esta expresión. Aunque las fuentes no son tan confiables, el término vendría de la Guerra del Pacífico, donde el ejército chileno manufacturaba objetivos falsos buscando que las tropas enemigas bolivianas desplieguen y malgasten recursos sobre “blancos” que eran maquetas (tanques, soldados y otros) hechas de madera. Esos blancos de palo (madera) buscaban distraer o engañar al adversario. No estoy tan seguro de esta versión, pero, es la que encontré. Quizás este artículo provoque que algún lector me haga llegar la que considera más cierta o creíble.