Gendarmes desvelan hacinamiento y falta de condiciones de trabajo

En medio de un paro de actividades, los guardias municipales desvelan la falta de condiciones para cumplir sus funciones en jornadas laborales que se extienden por 24 horas. Aseguran que después que el área de descanso fuera habilitado como albergue, les asignaron un ambiente de unos 3 x 5 metros, donde se acomodan hasta 20 gendarmes y los que quedan deben buscar cobijo en los pasillos del subsuelo, donde no hay luz y cunden los malos olores.

“Así como ve, este es el lugar de descanso que nos dieron. Tenemos que sortearla c omo podemos y buscar dónde descansar. No hay peor hacinamiento, se está atentando contra la salud de tos nosotros”, dice Luis Chirico, representante del sector.

El grupo mostró los ambientes donde los que están de turno descansan después del almuerzo o cuando llegan de las extenuantes jornadas de operativos. En cada turno laburan más de 100 gendarmes. La jornada empieza a las 6:30 y se extiende hasta las 6:30 del día siguiente y, aunque no todos descansan al mism o tiempo, el lugar asignado por la comuna queda chico para el número de efectivos, lo que los obliga a compartir camas, donde caben hasta dos efectivos, y otros deben dormir sobre colchones en el piso.

En los días de intenso frío, los que no logran caber en este ambiente deben buscar dónde descansar en los pasillos del subsuelo. Son una especie de túneles, donde no hay luz y los malos olores cubren el ambiente . También hay botes vacíos de insecticidas, ya que el espacio sirve de depósito.

“El laudo arbitral que ganamos ordena que el Gobierno Municipal nos dote de las condiciones mínimas para trabajar, incluida la seguridad e higiene ocupacional, pero eso no se está cumpliendo”, dice Chirico.

Cuestionó el hecho de que no fueron invitados a la reunión con el representante del Defensor del Pueblo y que las autoridades municipales no los esperaron en la reunión.

Respecto al pedido de reincorporación de los 49 gendarmes que fueron retirados anteriormente, indicó que el municipio no demostró ante la Dirección del Trabajo cuáles fueron las faltas cometidas, por lo que creen que se trata de amedrentamiento.

Asegura que se convocó a los dirigentes a una reunión el miércoles, pero no se hicieron presentes, incluso se llevó a un notario para que levante un acta. “Lamentablemente no han asistido. El Gobierno Municipal ratifica que siempre va a estar abierto al diálogo, pero apegado a la legalidad, a lo que es correcto y no a un diálogo que se lo pretenda llevar a politizar”, subrayó.