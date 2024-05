Geraldine Salinas: “Empecé a competir a mis siete años y entre medallas y trofeos gané más de 100 títulos”

A Geraldine Salinas se la puede definir con una sola palabra: campeona. Tiene más de 100 títulos en su haber representando a Bolivia en el deporte blanco.



Empezó su amor con la raqueta a los siete años, hoy a sus 21 es su fiel compañera. Su pasión le abrió las puertas de la universidad en Estados Unidos donde estudia Marketing Digital, allá sigue practicando el ‘deporte blanco’ y cosechando frutos.



La tenista no solo tiene sus días ocupados con el tenis, también lo está su corazón. Lleva más de dos años de relación con el cantante Bonny Lovy y es la musa inspiradora de la canción Palomitay.

Geraldine Salinas y Bonny Lovy /Foto: Daniel Chin

_¿Cómo surge la pasión por el tenis?

La pasión por el tenis empezó cuando tenía apenas tres años. Mis abuelitos eran fanáticos del deporte y mis papás decidieron inscribir a mi hermana a clases en el club The Strongest en La Paz. Yo la acompañaba a sus clases, me metía a la cancha, le quitaba la raqueta al profesor y me ponía a jugar. Desde entonces, mis papás decidieron inscribirme a la academia a pesar de mi corta edad y nunca más dejé de jugar.

_¿Cuántos trofeos tiene y qué campeonatos ha ganado?

⁠Empecé a competir a mis siete años, a lo largo de mi carrera, entre medallas y trofeos gané más de 100 títulos. Entre ellos torneos departamentales, nacionales e internacionales. También representé a Bolivia en diferentes campeonatos Sudamericanos.

Geraldine Salinas es la musa que inspira a Bonny Lovy /Foto: Daniel Chin





_¿El deporte le abrió puertas?

Definitivamente, me abrió muchas puertas. Me permitió crecer en un ámbito muy saludable y conocer todos los departamentos de Bolivia y muchos países del extranjero. También me permitió conocer personas y amigos en diferentes partes del mundo.

Y lo más relevante, me abrió las puertas para estudiar una carrera universitaria en Estados Unidos con una beca del 100% por representar a la universidad en el deporte.

_¿Sigue haciendo deporte

⁠Sí, entreno y además compito en y por la universidad.

_Si no haya sido tenista, ¿a qué se dedicaría?

⁠La verdad es que empecé a jugar tenis a tan temprana edad, entonces no recuerdo mi vida sin el deporte. Siempre tuve claros mis objetivos y no me arrepiento de nada. Siempre dije que inculcarme el amor y dedicación por el tenis es lo mejor que mis padres pudieron hacer por mí.

-Vemos que está enamorada, ¿hace cuánto está de novia?

Llevamos alrededor de dos años y medio juntos.

_¿En qué basa su relación con Bonny Lovy?

Lo más lindo de mi relación es que es mi mejor amigo, aparte de ser mi pareja es mi compañero, mi cómplice, nos tenemos muchísima confianza y sobre todo amor. Sin mencionar que hay mucho esfuerzo, sacrificio y ganas de estar juntos. Ya que aún no he terminado mi carrera, y por el momento sigo viviendo en Estados Unidos, pero a pesar de eso seguimos firmes el uno con el otro.

_¿La canción Palomitay fue dedicada a usted?

⁠Sí, y la historia del videoclip es muy linda e interesante, ya que tuve que viajar dos fines de semana seguidos desde Estados Unidos a Bolivia para poder filmarlo y no perder clases

_¿Y cómo lidia con las fans?

Esa pregunta me la hacen mucho, y la verdad es que me encanta todo el apoyo que él recibe por parte del público. Yo opino que Bonny se debe en gran parte a ellas y no me molesta en lo absoluto que se acerquen, pidan fotos o le muestren su cariño. En verdad, en muchas ocasiones yo hasta me ofrezco a tomar las fotos.

_¿Cómo se ve de aquí a 10 años?

Me veo ya graduada, espero que con mucho éxito laboralmente, y ya con una familia basada en muchos valores y muy unida.

_¿Qué les dice a esos jóvenes que quieren alcanzar sus sueños en el deporte?

⁠Les diría que no hay éxito sin sacrificio. Que no den las cosas por sentado, que se esfuercen día a día en todos los entrenamientos y que nunca se rindan. Si haces las cosas bien y das todo de vos, los resultados llegarán.

_Si le digo tenis ¿qué es lo primero que se le viene a la mente?

⁠Experiencias. Eso es lo primero que se me viene a la mente, ya que es un deporte que me dio demasiado, que me permitió crecer y vivir muchísimo a través de experiencias increíbles.