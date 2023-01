Gillian revela sus secretos para verse impecable

Por su belleza, buen gusto y juventud parece la modelo, pero no, Gillian Gasser (33) es la propietaria de la tienda OPEN, que abrió hace seis meses en Santa Cruz con el propósito de vestir a las mujeres libres, que irradian juventud y les gusta verse bien a toda hora.



Fashionista por naturaleza, ahora está más actualizada de las tendencias por las demandas de su negocio. Defiende que para vestirse bien no se necesita gastar una fortuna en buenas marcas y sigue una regla de colores infalible al momento de armar un look: el 60% será de uno, el 30% de otro y, finalmente, el 10% para uno distinto en los accesorios.





¿Cómo nace tu espíritu fashionista y cómo despierta el de emprendedora?



Las mujeres nacemos con el gusto por la moda. Sobre el espíritu emprendedor, mi padre fue mi mejor maestro y Tele Shopping mi gran escuela.

Trabajé desde los 12 años en la empresa de mi papá; empecé repartiendo folletos y fui escalando de cargos, siempre llena de sueños y ambición.



¿Cómo definís tu estilo?



Trato de llevar un estilo joven y coqueto, sin perder la elegancia.



¿Y qué define la elegancia?



La actitud de la persona.



A la hora de vestir ¿cuál es tu prenda favorita y qué no usarías?



Me encanta el lino porque es elegante, fresco y favorecedor. Y, sobre lo que no eligiría, considero que en la moda no se debe decir nunca.



¿Cómo te mantenés informada de las tendencias?



Por la misma franquicia, ya que antes del lanzamiento de cada colección me capacito sobre lo que se viene en colores y diseños.



Con seis meses en el mercado, ¿cómo ves a las bolivianas?



Cada vez, Bolivia entra más en sintonía con el mercado global de la moda; nuestra gente está más exigente y me siento feliz de superar las expectativas con cada nueva colección de OPEN.



¿Se necesita gastar mucho dinero para vestirse bien?



No, el dinero no va con la elegancia. Basta saber qué prendas te favorecen, de acuerdo con tu figura, las actividades que realizas y asegurarte de que proyecten tu personalidad.



¿Algún tip de moda que no falle?



Estamos en la era de experimentar en la combinación de colores; así que hay que animarse. Una regla que te asegura armonía y equilibrio en un look es la de 60-30-10. En esta tenés que llevar el 60% de un color, el 30% en otro para una prenda complementaria y el 10% para un accesorio, como una cartera.



¿Para qué clase de mujer es OPEN?



Para todo tipo de mujer, aquella que sea libre, de mente abierta y llena de juventud. Además, para la que adora estar bien vestida a cualquier hora del día.



OPEN no es tu único emprendimiento, ¿qué otros negocios tenés?



Ahora tengo la representación de unos suplementos y vitaminas, además de Dieta Barf, alimentos para mascotas.



¿Cómo has mantenido tus negocios en tiempos de pandemia y conflictos sociales?



Iniciamos en plena tormenta, pero es importante ser paciente. No es sencillo mantener la cabeza fría en esos momentos de gran fluctuación, pero si se cuenta con un buen asesoramiento y plazos de inversión, los mercados terminan recompensando al inversor.



Diversificar ha sido mi oxígeno de inversionista, ya que esto ayuda a disminuir el riesgo.



¿Pensás seguir expandiéndote en la moda?



Por ahora me encuentro centrada en la tienda, asegurándome de crear un espacio diferente a otros y de brindar atención personalizada. El personal es capacitado por Lilibeth Quiroga, así que tenemos un equipo completo para ayudar a la clientela en su elección.



Creo que es muy cierto el refrán que dice “el ojo del amo engorda el ganado”, así que me aseguro de cuidar cada detalle del negocio.