Gleisy Noguer: "Los haters son personas frustradas y envidiosas"

¿Qué fue de la Miss Bolivia pandina?

Hoy tengo 25 años, regresé a vivir a Cobija, me casé y dejé el modelaje. Mi vida cambió mucho. Trabajo como creadora de contenidos.

¿Cómo te recibieron al regresar a tu tierra?

El cariño fue maravilloso, el aeropuerto estaba repleto para mi bienvenida.

¿Qué te dejó el reinado?

Me dio mucho trabajo, viajes y la oportunidad de hacer amistades por toda Bolivia. Son muchas las cosas buenas, experiencias y oportunidades.

¿Hubo algo malo?

Nada absolutamente; disfruté al máximo. Quizás, al principio, es difícil controlar los nervios, pero, cuando los dominás, te entregás a la experiencia y es maravillosa.

Había mucha expectativa en tu participación en el Miss Universo, ¿Qué hubieras mejorado?

Es imposible no pensar en ello cuando pasa el tiempo, yo creo que mi principal debilidad fue que no dominaba el inglés y eso es algo muy importante en un concurso de belleza.

Hoy valoran muchas cosas más en estos certámenes, como las historias de vida...

Me parece muy bien porque más allá de la belleza física hay otra que está dentro. Detrás de cada mujer hay una historia de sueños, de esfuerzo y de superación. Algunas mujeres tienen historias tristes, pero se esforzaron por salir adelante, entonces merecen ser una representante universal.

¿Cuál fue tu aporte como representante nacional?

Creo que soy una inspiración para muchas jóvenes y niñas de mi tierra que desean representar a mi departamento y llamarse Bolivia. Ya verán que Pando tendrá muchas más coronas.

Sos orgullosa pandina y eso lo dejás en claro en las redes.

Sí, mucha gente comenta sobre mi departamento, pero hablan sin saber. Los invito a conocer Pando, somos la Amazonia de Bolivia, la tierra del pescado, la castaña y el asaí. El que llega no se quiere ir.

Igual te enfrentás con aquellos que dicen que Bolivia no tiene mujeres bellas.

Es que nuestro país tiene mujeres hermosas en todos los departamentos. La mistura de nuestras razas es increíble.

Te pronunciaste sobre el caso de Albertina, y, vos ¿cómo lidias con los ‘haters’?

Deberíamos sentirnos agradecidos y orgullosos por tener a Albertina como representante de Bolivia ante el mundo, que muestra orgullosa nuestra cultura. Los que critican son personas frustradas o que envidian el éxito ajeno.