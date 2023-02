Gobierno abre centro móvil, pero no alivia la saturación en hospitales

La pequeña enfermó luego de que sus dos hijos y su esposo vencieran la enfermedad. “Quiero que mi hija salga de ahí como estaba antes. Ahora está intubada y no sé qué hacer para ayudarla a salir de ese cuadro”, manifestó.

María René Arias Moye, que llegó con su sobrino de 8 años con síntomas de enfermedad, pidió que amplíen las salas para los niños con dengue y que lleguen con asistencia oportuna a los barrios. “Todo está lleno. Mi sobrino ahora está mal. Le pusieron oxígeno porque no puede respirar. No hay medicamentos y no tenemos plata porque somos de escasos recursos. Hay hartos niños que están muriendo por falta de atención médica”, dijo a los medios de prensa.