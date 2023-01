Gobierno advierte con reversión de tierras por el freno a envío de alimentos

“No es el tema de la CAO, la CAO está inmersa en su trabajo y en seguir produciendo alimentos (...), no somos parte de esa cadena de comercialización y de transporte. Vendemos nuestros productos en nuestros campos”, dijo. Por lo tanto, consideró, que la administración de Arce no debería estar tratando de someter o amedrentar al sector “ que alimenta al país” , sino que debería estar incentivando una mayor producción para el mercado interno y para exportar los excedentes.

“Para ellos, es una oportunidad, porque se les daría la posibilidad de aperturar un mercado que lo tiene copado el departamento de Santa Cruz”, dijo la autoridad Reconoció, no obstante, que Santa Cruz cuenta con toda la logística para hacer llegar su carne de res a todo el país, algo con lo que no cuentan o cuentan a medias los otros dos departamentos com el Beni, detalló, tiene 16 mataderos, La Paz cuatro y Santa Cruz 35, además de cámaras frías y camiones de transporte.

“Beni tiene mataderos, pero no los mecanismos para transportar, pero sí los tendría Emapa”. Si no cumplen con el abastecimiento , “a través del otros ministerio vamos a coadyuvar en el esfuerzo que está haciendo el Beni y el norte de La Paz en garantizar la carne”, anticipó Gonzales.

Ese plan se aplicará en caso necesario, precisó.

El anunció de sectores productivos cruceños de que no venderán insumos y alimentos básicos al resto del país generó diferentes reacciones de los actores políticos. “Tenemos que convocar al diálogo. A veces el esposo se pelea con la esposa y tenemos que arreglar en la casa. El esposo no puede gritar desde un medio de comunicación a la esposa. Tenemos que arreglar en la casa, hay problemas, no es que no hay problemas”, afirmó el vicepresidente David Choquehuanca.