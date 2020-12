Gobierno anuncia pruebas masivas de Covid-19, pero no garantiza ítems

Escucha esta nota aquí

Después de más de tres meses, Santa Cruz alcanzó a 186 casos en la jornada del 11 de diciembre. El ascenso sostenido en la región cruceña se presenta desde el martes al igual que en La Paz que ha mostrado repunte en los dos últimos días, bordeando el centenar.

Santa Cruz sigue siendo el epicentro de la pandemia en el país y el Ministerio de Salud proyecta que la siguiente semana pueda acumular 1.000 nuevos casos, un incremento acelerado para estos meses en los que incluso se descendió a solo 185 en la primera semana de noviembre.

Mientras las cifras suben, el Ministerio de Salud empieza a hablar de un plan de contención ante una posible segunda oleada. Como primera medida se anuncia la llegada de pruebas rápidas para aplicarlas a la mayor cantidad de la población en los centros de atención de primer nivel.

Dentro de las acciones también se anuncia una reingeniería del personal de salud, pues en lo inmediato descartó la contratación de más personal y en este momento hay protestas que exigen el pago a profesionales que trabajaron durante la emergencia del Covid-19 y cuyos contratos no fueron renovados.

Las pruebas antigénicas

El jefe nacional de Epidemiología, René Barrientos, explicó que las pruebas rápidas antigénicas se realizan, igual que las PCR, por hisopado y tienen sensibilidad “aceptable” (alrededor del 60%) para un diagnóstico rápido.

Ante el ascenso de casos, pidió a la población evitar las aglomeraciones porque presumen que “en la primera oleada, el 80% de la población se contagió en casas, bancos y mercados, donde hubo aglomeraciones”.

Desde el Ministerio de Salud se anunció que la próxima semana se entregará un lote para los centros de primer nivel de Santa Cruz. Además, se gestiona una compra mayor para el resto de los departamentos.

En la actualidad estas son las pruebas que se están solicitando a los pacientes que requieren ser internados por otras patologías en los hospitales públicos de tercer nivel de Santa Cruz.

El viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas, considera que actualmente se están haciendo muy pocas pruebas, por lo que cree que se debe masificarlas para un diagnóstico oportuno.

Remarcó que la dotación de los próximos días servirá para detectar especialmente a los asintomáticos, que en promedio son el 50% y están esparciendo la enfermedad.

“Estas pruebas indudablemente no se pueden realizar indiscriminadamente, servirán para la mayor cantidad de contactos de cada caso confirmado”, explicó.

Aún no se prevé más personal

Un pedido recurrente del sector salud es el aumento de más personal o la ampliación de contratos de los eventuales ante el riesgo de una segunda oleada, toda vez que, en diciembre, según el Colegio Médico Nacional, finalizan los contratos de 7.000 profesionales que reforzaron la emergencia.

El presidente del Colegio Médico Departamental, Wilfredo Anzoátegui, insistió que no hay recursos humanos ni espacios físicos para responder ante un posible rebrote del coronavirus en la región.

Según el estudio técnico del Colegio Médico, solo en Santa Cruz se necesitan 11.500 ítems, de estos 3.460 en la ciudad, para poder enfrentar el rebrote.

En respuesta, Terrazas dice que no se incrementará más personal en lo inmediato, pues primero se hará una reingeniería del sistema de salud para “detectar dónde hay médicos y dónde realmente hacen falta”.

Además, señala que no se tiene una fuente de financiamiento disponible para estas contrataciones, pues el Banco Mundial que financió los anteriores contratos Covid-19, considera que ya no existe una emergencia como tal por lo que no dio curso a la continuidad de estas contrataciones y pidió que los fondos retornen al motivo original del financiamiento, la construcción de hospitales.

Terrazas agrega que a esto se suma que el organismo internacional detectó irregularidades en la contratación del personal de emergencia, porque no existen los descargos de que todos los contratados trabajaron en los hospitales.

“Tenemos que decirlo, hay denuncias serias que dicen que, en este hospital, por ejemplo; hay 10 contratos Covid, pero solo asistían cinco médicos”, sostuvo.

La autoridad detalló que estos meses se entregaron a Santa Cruz 1.354 ítems, además de los 6.767 contratos Covid en el país.

“Se tiene que hacer la reingeniería, establecer las brechas y considerar las alternativas. Nosotros no podemos seguir metiendo recursos en un agujero negro. Sin saber si están bien utilizados los recursos humanos”, dijo.

Centros de aislamientos

La tercera medida que se plantea desde el Ministerio de Salud y que con anterioridad también lo anunció el nivel departamental y municipal en Santa Cruz, es la reapertura de los centros de aislamiento para pacientes con síntomas leves. La Alcaldía cruceña informó que habilitará más de 500 de estos espacios. De acuerdo al reporte local, en el departamento cruceño hay más 1.400 casos activos mientras que en el país suman más de 11.700.

La vacuna

La vacuna es la principal apuesta del Gobierno nacional y prevé definir en los próximos días qué dosis se aplicará en el país a través del mecanismo Covax por el cual se prevé recibir cerca de 3 millones de dosis gratis para los grupos de riesgo.

Terrazas remarcó que en el primer trimestre se prevé vacunar a la población altamente expuesta, entre los que están trabajadores de salud. “Luego hay un 11% de la población boliviana que es vulnerable y no estaría siendo cubierta con el mecanismo Covax, pero lo cubrirá el Estado. Se prevé vacunar a todos en el primer semestre”, sostuvo.

También anunció que en los próximos días comenzará una campaña masiva de información y concienciación sobre las medidas de bioseguridad para que la población tome conciencia de cumplir las medidas de bioseguridad.

Alcaldía mantiene horario

El Comité de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM), convocado por la Alcaldía cruceña, determinó que el horario de circulación permitido en la ciudad se mantenga de 5:00 a 1:00, pese a que el jueves el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) sugirió restringir la circulación desde las 22:00 a partir de mañana.

La alcaldesa interina, Angélica Sosa, anunció que se fijará horarios escalonados para los sectores porque no todos podrán abrir hasta la medianoche.

Sosa remarcó que el uso de barbijo es obligatorio y en las actividades económicas que se incumplan los protocolos se tendrá una penalización de 48 horas de cierre o por todo el mes de diciembre en caso de ser reincidentes.

Además, indicó que las brigadas médicas seguirán visitando los barrios.