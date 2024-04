Gobierno boliviano sube el salario, empresarios rechazan el ajuste y mypes se movilizan

“Con estos incrementos estamos seguros que la economía no solo se mantendrá estable, sino que continuará creciendo, pese a los efectos adversos externos e internos. El país tiene que funcionar en base a la racionalidad y no en base a los caprichos de nadie, expresó el primer mandatario.

Sin embargo, las micro y pequeñas empresas no están de acuerdo. Juan Carlos Vargas, secretario general de Conamype, dijo que el sector se movilizará y si es preciso con medidas de presión en las calles.

“Vamos hacer reclamos, no solamente de forma pacífica, como ahora lo hacemos, sino también con la movilización, porque realmente esto está afectando a nuestra economía y a la generación de empleos en el país”, señaló el productor. En tanto que el dirigente de Federación de la Micro y Pequeñas Empresas (Fedemype) de Santa Cruz, Boris Mendoza, calificó la medida de alarmante, porque está alejada de la realidad que viven los microempresarios.

Tras el anuncio, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), a través de Mario Herrera, gerente de Comunicación, señaló que la medida no soluciona los problemas como la escasez de dólares y el incremento de las materias primas e insumos de las empresas. “Todos los años en esta época del 1 de mayo sale este incremento que, en este caso, creemos que no es necesario. No era el momento preciso, tenemos problemas de fondo, creemos que más que hablar sobre este incremento, se debe seguir trabajando y viendo estos temas que son los temas económicos, como la escasez de dólares”, señaló.